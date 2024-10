Filmul de groază cu Demi Moore care îi face pe oameni să plece din cinema. Foto: Profimedia Images

Noul film de groază al lui Demi Moore îi face pe iubitorii de film să părăsească sălile de cinema din întreaga lume din cauza scenelor sale extrem de violente.

Cei care au reușit să îl vizioneze și-au împărtășit experiențele, povestind cum au rezistat celor peste două ore de film în timp ce alți spectatori din jurul lor hotărau că nu mai pot suporta, scrie The Independent.

Filmul se numește The Substance, regizat de Coralie Fargeat. A fost numit unul dintre cele mai bune titluri la Festivalul de Film de la Cannes din acest an de către The Independent, care a prezis că reacțiile la film vor fi de tipul „îl iubești sau îl urăști”.

Filmul de groază cu Demi Moore în rol principal

Cu Demi Moore în rol principal, filmul urmărește povestea unei vedete hollywoodiene în vârstă care ia un drog de pe piața neagră pentru a crea o versiune mai tânără a sa, interpretată de Margaret Qualley.

Un spectator a scris după vizionarea filmului: „Recenzia mea pentru The Substance este că oamenii au părăsit sala în timpul proiecției, iar, din punctul meu de vedere, nu avem suficiente filme în care să se întâmple asta”, în timp ce altcineva a adăugat: „Câțiva oameni au ieșit din sala de cinema aseară. Este unul dintre cele mai violente filme pe care le-am văzut vreodată.”

Un alt comentariu spune: „Am văzut mii de filme și e foarte greu să mă șocheze ceva, dar acest film a fost o nebunie de-a dreptul. The Substance nu este pentru cei slabi de inimă (în timpul vizionării, mai mulți oameni au ieșit din sală la mijlocul filmului). V-am avertizat.”

Cei care au rezistat până la final au fost profund afectați de ce au văzut, un utilizator pe X/Twitter comentând: „După ce s-a terminat The Substance, întreaga sală a rămas tăcută și nemișcată în timp ce rula genericul, iar cineva a întrebat: ”Toată lumea e OK?”, la care toți au răspuns în cor ‘”nu”.

Bineînțeles, părerea nu este unanimă. „The Substance este singurul film la care am fost într-un cinema și toată lumea a aplaudat la final. Doi oameni au ieșit după 20 de minute. Alți trei au plecat puțin mai târziu”, spune un alt cinefil.

Intriga captivantă a atras spectatorii care nu erau pregătiți pentru cât de extreme devin lucrurile. The Independent a descris anterior fimul de groază cu Demi Moore ca „un body horror care ajunge la un nivel la care chiar și fanii genului vor fi șocați”.

Un alt spectator a scris: „E păcat că oamenii ies din sală, pentru că ratează ultimele 30 de minute, care includ unele dintre cele mai scandaloase și îndrăznețe scene văzute în cinema în ultimii ani, iar la Cannes acestea au fost primite cu entuziasm de o sală plină.”