Ce spunea Ponta în 2014, înainte să inunde satele din România: „Să întrebăm autorităţile din Serbia dacă putem să-i ajutăm cu orice”

Victor Ponta, la ședința de guvern din 19 mai 2014. Foto: Agerpres

În urmă cu 11 ani, premierul Victor Ponta anunța, într-o ședință la Guvern, că autoritățile din România trebuie să fie pregătite pentru o viitură pe Dunăre care venea din Serbia. Ședința comandamentului pentru inundații avea loc pe data de 19 mai, înainte de presupusa decizie, anunțată de Ponta public 11 ani mai târziu, de a da drumul viiturii prin Porțile de Fier pentru a salva capitala Serbiei, Belgrad.

În ședința de pe 19 mai 2014, Victor Ponta le transmitea vicepremierilor Gabriel Oprea și Liviu Drangea să gestioneze inundațiile care erau anunțate, în contextul ploilor abundente și a unei viituri pe Dunare care lovise deja Serbia. În acea ședință, Ponta vorbea și despre ajutorul pe care România urma să îl acorde Serbiei, anunțând că a vorbit cu premierul sârb Vucic, dar și despre „cât de mult lăsăm la Porţile de Fier” deversarea surprusului de apă.

„La fel să întrebăm şi autorităţile din Serbia dacă putem să-i ajutăm cu orice altceva. Înţeleg că acolo, dincolo de pierderi de vieţi omeneşti şi pierderi materiale uriaşe, au reuşit să evite chiar catastrofe, inclusiv inundarea Belgradului. Şi aici din punctul acesta de vedere împreună cu Apele Române şi cu Hidroelectrica să calculăm cât putem de bine ce se poate evacua pe Dunăre în aşa fel încât să nu-i lăsăm nici pe ei cu apă prea multă, nici să nu ne inundăm noi. Să reuşim să găsim acele soluţii pe care doar specialiştii le pot spune, nu oamenii politici, apropo de debit, de cât de mult lăsăm la Porţile de Fier şi cum controlăm această deversare a surplusului de apă”, spunea Victor Ponta în ședința de guvern din 19 mai 2014.

11 ani mai târziu, Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale, povestește cum a „dat ordin peste structurile românești să deschidă Porțile De Fier și în felul ăsta nu s-a inundat Belgrad.”

El a explicat și de ce autoritățile din România nu voiau să facă asta: „pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat, am vorbit cu ISU, am mutat oamenii repede, am dat despăgubiri, nu ați aflat nimic, voi, presa”.

„I-am chemat la doișpe noaptea, era într-o vineri noaptea, i-am chemat deci la Guvern pe toți, dimineață la cinci au fost jandarmii și ISU în satele românești de pe Clisură… Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci și de-aia și acum nu mă mai cheamă măcar la un ciolan… Că el întotdeauna e cu ciolanul. Dar i-am dat despăgubiri, i-am dat mai mult decât făcea coșmelia lui de la Cetate. (...) Nu a ştiut nimeni cum a fost chestia asta cu cetăţenia. A fost un lucru pentru care voi fi mândru toată viaţa. În 2014, Vucic a devenit prim-ministru, eu eram deja de doi ani. Şi Serbia a avut cele mai mari inundaţii din istoria lor”, a mai declarat Ponta pentru EVZ.