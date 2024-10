VIDEO. Momentul în care cântăreața Olivia Rodrigo cade într-o gaură de pe scenă, în timpul unui concert: „Unde am rămas?”

Cântăreața pop Olivia Rodrigo a trecut printr-un moment nefericit în Australia, în timpul unui concert din turneul său mondial, căzând luni printr-o gaură din scenă, potrivit CBC.

Cântăreața Drivers License alerga și se afla în fața publicului la Rod Laver Arena din Melbourne când a căzut brusc într-o deschidere. Ea și-a revenit aproape imediat, ridicându-se înapoi și adresându-se publicului.

„Doamne, a fost distractiv...Sunt bine!” a spus Rodrigo. „Uneori există pur și simplu o gaură în scenă. E în regulă.”

Olivia Rodrigo has brutally tripped and fell on the stage at tonight's show. (That felt soooo hard i hope shes ok)pic.twitter.com/MXJVviqiWy