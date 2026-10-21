„Pregătiți-vă testamentul”. Avertizare sinistră pentru americanii care vor să-și facă vacanța într-o destinație căutată și de români

3 minute de citit Publicat la 15:54 21 Oct 2026 Modificat la 15:59 21 Oct 2026

Nairobi, capitala Kenyei FOTO: Getty Images

Departamentul de Stat al SUA a înăsprit avertizarea de călătorie pentru o țară din Africa de Est, care a devenit foarte căutată în ultimii ani pentru safari și alte experiențe exotice, o destinație care este tot mai populară și în rândul românilor. Americanii sunt îndemnați să-și reconsidere planurile de vacanță, din cauza riscurilor de sănătate și securitate.

Luni, Departamentul de Stat a ridicat nivelul avertizării de călătorie pentru Kenya de la nivelul 2, „Manifestați prudență sporită”, la nivelul 3, „Reconsiderați călătoria”, potrivit New York Post.

› Vezi galeria foto ‹

Printre motivele invocate pentru această avertizare se numără riscurile pentru sănătate și criminalitatea, precum și tulburările sociale, răpirile, terorismul și problemele legate de siguranța rutieră.

„Pregătiți-vă testamentul”, se precizează în avertizare. „Stabiliți împreună cu cei dragi un protocol prin care aceștia să poată confirma că sunteți în viață”.

Americanii sunt sfătuiți să evite anumite cartiere din Nairobi și mai multe comitate din țară, din cauza criminalității ridicate, a răpirilor și terorismului. De asemenea, li se recomandă să stea departe de zonele din apropierea graniței cu Etiopia, din cauza tulburărilor sociale.

În avertizarea generală privind țara, oficialii Departamentului de Stat au precizat că infracțiunile violente „se pot produce în orice moment”, subliniind că infracțiunile minore sunt „frecvente” în întreaga Kenie.

Avertizarea menționează, de asemenea, că persoanele care călătoresc singure ar trebui să manifeste prudență și că unii cetățeni americani au fost agresați sexual în baruri, stațiuni turistice și hoteluri.

„Poliția locală nu este adesea în măsură să răspundă în mod eficient la infracțiuni”, se arată în avertizare.

Departamentul de Stat a avertizat, totodată, că americanii cad frecvent victime unor escrocherii în domeniul investițiilor, care implică aur și alte bunuri de mare valoare. Este puțin probabil ca autoritățile kenyene să îi ajute pe cei păgubiți să își recupereze pierderile.

„Litigiile privind proprietățile sunt frecvente în Kenya”, se mai arată în avertizare.

„Cetățenii americani care au cumpărat terenuri, biserici și afaceri și-au pierdut investițiile sau au fost alungați de pe proprietăți de localnici care revendică terenul sau afacerea”.

Serviciile medicale din Kenya sunt limitate, în special în zonele rurale, unde unele unități medicale nu dispun de medicamente și echipamente esențiale.

„Cu excepția câtorva unități medicale private din marile centre urbane, care beneficiază de capacități medicale mai avansate, multe probleme de sănătate pot necesita evacuarea medicală pe cheltuiala dumneavoastră”, au precizat oficialii. „De regulă, unitățile medicale refuză să ofere servicii dacă plata nu este efectuată în avans”.

Avertizarea mai atrage atenția că protestele pot deveni violente. În trecut, manifestanții au atacat vehicule în care se aflau cetățeni americani, inclusiv mașini folosite în safariuri și motociclete-taxi.

Americanii sunt îndemnați să rămână vigilenți în zonele turistice, să nu atragă atenția asupra lor și să evite manifestațiile și aglomerațiile pe durata vizitei în țară.

Kenya este cunoscută în întreaga lume pentru safariurile sale, savanele pitorești și parcurile naționale, care atrag anual milioane de turiști străini.

Potrivit datelor oficiale din domeniul turismului, țara a primit aproximativ 2,7 milioane de vizitatori internaționali în 2025, călătorii din cele două Americi reprezentând 14% din totalul sosirilor.

Avertizări similare au fost emise și pentru alte destinații turistice populare la nivel internațional.

Luna trecută, Departamentul de Stat a actualizat avertizarea de călătorie pentru Peru, atrăgând atenția cetățenilor americani asupra criminalității, tulburărilor sociale, răpirilor și terorismului.

Între timp, turiștii care vizitează Brazilia au fost avertizați că infractorii îi vizează în baruri și prin intermediul aplicațiilor de întâlniri, unde îi droghează și apoi îi jefuiesc.