De ce te îngrași mult mai repede după o dietă, deși mănânci mai puțin. Motivul pentru care scade metabolismul

De ce te îngrași mult mai repede după o dietă, deși mănânci mai puțin. Foto: Getty Images

Dieta balerină sau dieta keto sunt regimuri alimentare extrem de populare în ultima vreme. Și din ce în ce mai multe persoane tind să le aleagă, deoarece promit scăderea rapidă și sănătoasă în greutate. Însă Doctor Cezar, prezent în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, a explicat că acest tip de diete sunt relativ greu de respectat pe o perioadă lungă de timp. Mai mult decât atât, creează dezechilibre, iar în cazul persoanelor care renunță la ele, acumularea kilogramelor se face mult mai rapid.

„Cine credeți voi că stă vreodată să calculeze procentul de grăsime dintr-o friptură? O friptură poate fi mai grasă sau mai slabă, depinde și de cantitatea pe care o mănânci...

Balerinele fac mișcare, fac sport. Carbohidrații sunt foarte utili pentru a umple mușchii de glicogen. Glicogenul și carbohidrații rețin apa în mușchi, deci au un rol special.

Dieta Keto

Vedem și persoane care țin dieta Keto, acestea sunt slăbuțe, trase la față. Și asta deoarece dieta Keto produce niște dezechilibre. O recomand și eu uneori în primele faze ale postului intermitent, pentru că te ajută să te adaptezi, dar nu trebuie să exagerăm. Ținem o perioadă Keto, după care mai mâncăm câțiva carbohidrați, dar depinde foarte mult de obiectivele fiecăruia.

Activitatea fizică

Și aici mă refer la activitatea fizică. Dacă nu faci sport, nu ai cum să fii sănătos, indiferent de dietă. Punct. Și vă explic de ce. O persoană, de exemplu, are 20 kg în plus. Este ca și cum eu aș avea acum 20 kg în plus, adică un rucsac în spate. E clar că mi-aș întări niște mușchi. În momentul în care slăbesc, în orice dietă, greutatea se pierde, iar dacă eu nu fac mișcare, mușchii respectivi se atrofiază și metabolismul scade. Asta înseamnă că atunci când revin poftele acelea mari, chiar dacă mănânc puțin, mă voi îngrășa mult mai ușor. Pentru că nu mai am acei mușchi care să-mi susțină metabolismul. Deci, când mă îngraș, adaug mai mult pe ficat și pe organe, nu pe mușchi, pentru că nu îi mai am”, explică medicul.

”În repaus, fluxul de sânge pentru o sută de grame de mușchi este de aproximativ 4 ml. În timpul efortului, acesta ajunge la 100 ml, iar în timpul efortului excepțional poate ajunge la 200 ml. Haideți să comparăm: 4 cu 100 – este de 25 de ori mai mare, sau în celălalt caz de 50 de ori mai mare. Ce face acel sânge? Aduce nutrienți. De unde? Din ficat. Adică mușchii și celulele care au muncit își trag aminoacizii, vitaminele și mineralele din fluidul care le înconjoară. Celulele noastre sunt înconjurate de un fluid, iar acel fluid se umple cu nutrienți.

Mănânci, dar corpul nu folosește mâncarea

Noi mâncăm, mâncarea ajunge în stomac, apoi în intestin, de acolo în sânge, iar sângele este trimis la ficat. Ficatul trimite nutrienții în fluidul care înconjoară celulele. Dacă celulele nu trag acești nutrienți, pentru că nu am muncit, aceștia sunt eliminați de rinichi. Corpul nu poate reține decât grăsime, și atunci cu ce să rămâi? Mănânci, dar corpul nu folosește mâncarea. Și atunci elimini, obosești rinichii, obosești ficatul... Iar sistemul nervos începe să ceară, pentru că are nevoie de vitamine și minerale. Iar tu le oferi, dar multe resurse se pierd din cauza acestui dezechilibru.

Cu alte cuvinte, dacă vrei să slăbești doar pentru aspectul fizic, asta este doar o minciună. Iar perpetuarea acestei minciuni înseamnă stres. Corpul simte totul, simte imediat adevărul. Celula știe dacă are sau nu are, dacă merită sau nu merită”, a mai explicat cardiologul în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.