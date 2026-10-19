Studiu: Pinguinii antarctici produc 7 milioane de tone de metan pe an. La fel cât termitele

„Excrementele care se acumulează în aceste colonii de păsări, care pot ajunge la zeci de mii de exemplare, creează regiuni de emisii de metan extraordinar de intense”, se arată în studiu. Foto: Getty Images

Un studiu realizat de Consiliul Superior de Investigații Științifice din Spania (CSIC) și Universitatea din Granada susține că actualele colonii de pinguini antarctici reprezintă o sursă naturală de metan: aproape 7 milioane de tone de metan sunt produse de aceste colonii pe an. Metanul e un gaz cu efect de seră cu un impact asupra încălzirii globale mai mare decât dioxidul de carbon și responsabil pentru aproximativ 30% din încălzirea globală, informează Euronews.

Faptul că acești pinguini produc o asemenea cantitate anuală de metan a fost pentru prima oară demonstrat de studiul realizat de Institutul de Științe Marine din Andaluzia (ICMAN), un centru de cercetare al Consiliului Național de Cercetare din Spania (CSIC), în colaborare cu Universitatea din Granada.

Pentru a obține aceste rezultate, echipa a efectuat măsurători directe ale gazelor în două colonii mari de pinguini de pe Insula Deception, în arhipelagul Insulelor Shetland de Sud. De asemenea, au folosit drone echipate cu senzori optici pentru a cartografia suprafețele acoperite de guano (excremente) și pentru a estima populațiile de păsări din regiune.

Cercetătorii spanioli estimează că excrementele produs de aceste păsări generează aproximativ 490.000 de tone de metan pe an.

Dacă acest calcul este extins la toate zonele din Antarctica unde se regăsesc aceste păsări, emisiile ar putea ajunge la milioane de tone. „Ele ar putea ajunge la aproximativ 7 milioane de tone de metan pe an, o cifră similară cu estimările globale pentru alte surse majore de metan asociate cu activitatea animalelor, cum ar fi termitele,” spune Emma Huertas, investigatoare principală a proiectului.

Până acum, majoritatea studiilor asupra emisiilor de metan s-au concentrat pe activitățile umane, cum ar fi folosirea combustibililor fosili, agricultura și gestionarea deșeurilor, precum și pe animalele domestice. Cu toate acestea, concentrațiile mari de animale sălbatice pot genera, de asemenea, emisii prin acumularea și descompunerea materiei organice.

„Excrementele care se acumulează în aceste colonii de păsări, care pot ajunge la zeci de mii de exemplare, creează regiuni de emisii de metan extraordinar de intense, care până acum nu fuseseră niciodată măsurate sau cuantificate”, a explicat Alejandro Román, cercetător la ICMAN-CSIC și autor principal al studiului.

Pentru a obține aceste rezultate, echipa a efectuat măsurători directe ale gazelor în două colonii mari de pinguini de pe Insula Deception, în arhipelagul Insulelor Shetland de Sud. De asemenea, au folosit drone echipate cu senzori optici pentru a cartografia suprafețele acoperite de guano (excremente) și pentru a estima populațiile de păsări din regiune.