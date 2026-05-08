Care este gena longevității și cum aflăm cât trăim

Publicat la 12:53 08 Mai 2026 Modificat la 12:53 08 Mai 2026

În acest episod, Andreea Cigolea stă de vorbă cu Dr. Adrian Stănescu despre cele mai fascinante și controversate subiecte din știința longevității. De la gena longevității și motivele pentru care unii oameni depășesc 85 de ani în ciuda obiceiurilor nesănătoase, până la NAD – molecula longevității, diferența dintre NAD și NMN, și rolul real al ozonoterapiei în prelungirea vieții.

Discutăm despre antioxidanții injectabili – mit sau realitate –, despre „bolul longevității” și ce ar trebui să punem zilnic în farfurie pentru a trăi mai mult, dar și despre medicația cu studii solide care ar putea susține un proces de îmbătrânire sănătoasă.

Un episod care pune sub lupă știința longevității și ne arată ce putem face, concret, pentru a ne înțelege mai bine viitorul biologic.