Arta de a îmbătrâni frumos: Dana Sota despre longevitate, feminitate și viața după 50

Cum arată, de fapt, o viață lungă trăită frumos? Nu doar în ani adăugați, ci în energie, sănătate, sens și bucuria de a fi prezent. Într-o nouă ediție a podcastului Longevity, Florentina Mușat o are invitată pe Dana Sota, expert Beauty & Wellness, una dintre vocile care au redefinit, în România, relația femeilor cu frumusețea și îngrijirea de sine.

O conversație despre feminitate după 50 de ani, menopauză ca etapă de transformare, sănătate interioară și frumusețe exterioară, dar și despre un subiect esențial pentru o viață lungă: sensul. Inspirată de conceptul de ikigai, Dana Sota vorbește despre acel motiv care ne face să ne trezim dimineața și despre rolul pe care îl au pasiunea, comunitatea și conexiunile umane în procesul de îmbătrânire sănătoasă.

Este frumusețea rezultatul geneticii sau al alegerilor zilnice? Ce ne spune pielea despre stilul nostru de viață? Cum se schimbă relația cu propriul corp după 50 de ani? Și, mai ales, ce înseamnă să trăiești „frumos” până la 100 de ani?

O ediție despre longevitate privită nu ca o luptă împotriva timpului, ci ca arta de a trăi cu echilibru, conștiență și sens.