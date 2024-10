Mircea Geoană îi cere lui Marcel Ciolacu să înceteze cu minciunile și dezinformarea, în scadalul privind ferma de troli

Mircea Geoană a clarificat, la Antena 3 CNN, acuzațiile aduse de contracandidații săi, Elena Lasconi și Marcel Ciolacu, privind „ferma de troli”. Sursa foto: Antena 3 CNN

Mircea Geoană a clarificat, miercuri, la Antena 3 CNN, acuzațiile aduse de contracandidații săi, Elena Lasconi și Marcel Ciolacu, potrivit cărora ar „exista, într-o clădire, ferme de troli pentru Geoană”. Candidatul independent la alegerile prezidențiale îi cere premierului să înceteze cu minciunile și îl acuză că desfășoară o campanie de dezinformare la adresa lui, împreună cu fugarul Sebastian Ghiță, începută încă de acum șase luni.

„A început doamna Lasconi, acum câteva zile, să vorbească de așa-zisa asociere a mea cu un operator israelian. Trei zile ne-a ținut cu sufletul la gură, spunând că are dovezi că Geoană s-a întâlnit cu acel om. Nu m-am întâlnit niciodată. Doamna Lasconi spune azi, și nu cred că-i face cinste, că a primit informația de la doi jurnaliști prieteni. Ciolacu se suie pe trambulina lui Lasconi, nu știu dacă a fost în tandem sau dacă doamna Lasconi a fost folosită pentru a-i prezenta lui Ciolacu o astfel de platformă, dar pot să vă spun un singur lucru – e o minciună ordinară. N-am niciun fel de relație cu oamenii aceștia, nu i-am întâlnit, n-am nicio operațiune cu dânșii, n-am nicio fermă de troli, în nicio clădire, la niciun etaj, nicăieri.

Iar domnul Ciolacu din motive care fac parte dintr-o campanie veche de dezinformare și denigrare la adresa mea, începută cu Sebastian Ghiță acum șase luni, finanțată abundent. Și dacă începem să legăm puțin bucățile de puzzle, această firmă israeliană a lucrat în Serbia pentru președintele Vucic într-o operațiune de dezinformare împotriva unui contracandidat – surprize-surprize, Sebastian Ghiță se află, ca cetățean sârb, la Belgrad, sub protecția sârbă și probabil rusească. Cine îl protejează în România e premierul Marcel Ciolacu.

Deci această operațiune e tipică una de dezinformare. Vorbea dl. Ciolacu într-o discuție cu domnii Becali și Ghiță despre linii roșii. Domnul Ciolacu depășește de mult linia roșie a unei minime decențe în democrația românească. E o minciună sfruntată și vreau să cer și eu instituțiilor statului român să investigheze, să vadă dacă cineva, în orice caz nu eu, se dedă la astfel de operațiuni reprobabile, condamnabile și probabil pedepsibile prin legea românească.”, a spus Marcel Ciolacu, la Antena 3 CNN.

Ce spune Mircea Geoană despre fotografiile cu Tal Hanan în fața Institutului Aspen

„Încă o dată să clarificăm, acea fotografie a acestui domn în fața unei clădiri în care un apartament este folosit de Institul Aspen pe care le-am fondat acum 20 de ani. E ca și cum eu m-aș duce în față la sediul USR și după apare știrea bombă că s-a întâlnit Geoană cu doamna Lasconi. Nu există niciun fel de relație și niciun fel de colaborare cu această firmă, pe omul ăsta nu l-am cunoscut, nu l-am întâlnit, nu e niciun fel de colaborare, nu este niciun fel de operațiune, cu troli, cu servere, cu etaje sau cu jumătăți de etaje pe care eu și operațiunea mea de campanie să o fi executat.

Inițial, când am auzit această bazaconie și, cu tot respectul pentru doamna Lasconi, este, efectiv, o bazaconie ceea ce a vânturat trei zile în presa românească ca o imensă dezvăluire. Inițial, am simțit stilul lui Petrov (n.r. referire la Traian Băsescu), am spus-o și aseară în dezbatere, adică am simțit o chestiune care face parte din arsenalul unui profesionist în dezinformare.

Acum nu pot să vă spun dacă doamna Lasconi chiar a avut o înțelegere explicită sau implicită cu domnul Ciolacu, având un adversar comun în mine. Dacă nu, înseamnă că a fost folosită și cineva i-a vândut o informație evident falsă și dânsa mușcat din această nadă. Sper să fie a doua situație, pentru mine, cel puțin. Eu am simpatizat-o inițial, cu acest episod mi se spulberă orice iluzie că ar avea vreo calificare de orice fel pentru funcția supremă în stat.

Este, efectiv, o minciună, iar dacă domnul Ciolacu are vreo informație, să o spună public, iar dacă o are din surse instituționale și o folosește în scop electoral, ăsta e un lucru grav.

Nu știu, mi așa mi se pare că prim-ministrul în funcție dă un fel de ordine, asmute instituțiile împotriva unui contracondidat. Eu sunt absolut liniștit, n-are cu ce să vină pentru că nu există niciun fel de operațiune de acest gen. Nu spun asta, spun că dacă există informație instituțională să vină să le spună public nu să arunce jumătate de acuză împotriva mea.

În clipa de față pot să spun cu subiect și predicat că această operațiune de dezinformare, de atac permanent, finanțat de PSD și Ciolacu prin firmele pe care le cunoaștem în parteneriat explicit cu Ghiță – Ciolacu îi protejează afacerile din România și Ghiță face de acolo o operațiune murdară pentru el. E clar că în acest moment între Ciolacu și Ghiță e o legătură politică, o legătură explicită, inclusiv planul de a-l băga pe Simion în turul doi împreună cu Ciolacu e operată prin Ghiță.

Vreau să fac apel către toți, în principal către Marcel Ciolacu, care este pentru încă câteva luni de zile prim-ministrul României, să înceteze cu astfel de minciuni și intoxicări și cu o campanie de dezinformare care este plătită pe bani grei, din banii noștri, timp de șase luni de zile.”, spune Geoană.