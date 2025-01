Nicușor Dan dezvăluie strategia pe care o va folosi cu susținătorii lui Călin Georgescu: "Va trebui să vorbim cu ei"

Nicușor Dan crede că voluntarii de campanie vor juca un rol hotărâtor în promovarea unui candidat pro-european și pro-NATO în turul 2. Sursă foto: Antena 3 CNN

Candidatul prezidențial Nicușor Dan a explicat, joi, la Sinteza Zilei, ce intenționează în relația cu electoratul lui Călin Georgescu.

Dan a estimat că viitoarea competiție electorală din luna mai va fi deosebită de toate cele pe care le-a cunoscut România în trecutul recent, iar factorul proeminent este anvergura pericolului izolaționist.

"Eu nu cred că suntem într-o campanie așa cum au fost toate cele pe care le-am avut până acum.

Adică, în campaniile pe care le-am avut până acum, inclusiv în alegerile din 24 noiembrie, am avut o garanție a rămânerii României în spațiul euroatlantic, am avut niște candidați de partid, am avut teoria votului util, am avut teoria răului cel mai mic.

Nicușor Dan: În 24 noiembrie, am constatat cu toții o mare furie la adresa întregii clase politice

Toate au fost pe calapodul acesta. Acum nu mai suntem aici, pentru că, pe de o parte, am constatat cu toții în 24 noiembrie o mare furie a românilor la adresa întregii clase politice.

Pe de o altă parte, avem acest pericol de izolaționism.

Cred că în această campanie, spre deosebire de toate celelalte, un rol esențial îl vor avea voluntarii, adică oamenii care vor duce mesajul către grupul lor de prieteni, de cunoștințe, la cei cu care sunt în contact pe rețelele sociale.

Și eu cred că, dacă ne uităm la candidații din zona pro-occidentală, cel care va reuși cel mai bine să mobilizeze voluntari, care la rândul lor să transmită masajul, acela va intra în turul doi.

Nicușor Dan: Va trebui să le spunem susținătorilor lui Călin Georgescu că soluțiile acestuia nu duc România într-o direcție bună

În ceea ce privește în ceea ce-l privește, pe Călin Georgescu, este o întrebare deschisă până în momentul acesta.

Tocmai de aceea tot insist, în toate ieșirile mele publice, pe lămurirea anulării alegerilor, care a mărit frustrarea multora dintre români față de clasa politică și (a subminat) încrederea în administrație și în statul român, în general.

Dacă domnul Georgescu va rămâne în competiție, va trebui, în opinia mea, să ne adresăm publicului său (...), să spunem că domnia sa reușește să identifice destul de bine niște probleme pe care societatea românească le are.

Pe de altă parte, soluțiile cu care vine la aceste probleme nu pot să ducă România într-o zonă foarte fericită. Cam ăsta este felul cum văd eu campania", a spus Nicușor Dan la Antena 3 CNN.