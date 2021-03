Andrei Caramitru, jigneşte miile de protestatari: "Analfabeți funcționali. Majoritatea sunt săraci vai de capul lor"

„Ăștia analfabeți funcționali tineri care sunt pe străzi. Majoritatea sunt săraci vai de capul lor.

Stau cu mama și cu tata ca de unde bani de chirie. Mama și tata vor primi un cadou in seara asta când băiatul se va întoarce de la protest. Și peste 2 săptămâni nu vor avea unde sa se ducă sa se trateze. O sa se sufoce in case.

Asta e tot ce mai am de zis despre protestul hauristilor. E foarte trist ce trăim", a scris Caramitru pe Facebook.

Membru USR, atac la Barna și Cioloș: Înseamnă că aveți control zero pe parditdele voastre!

”Eu ma astept la un minim efort de inteligenta din partea USR, PNL și PLUS sa agreeze rapid candidați comuni pentru cele 6 sectoare in Bucuresti și măcar 15 orașe mari unde are PSD primar. Ceva tactic simplu. Susținere candidat cel mai bine plasat, Pt ceilalți viceprimar și șef consiliu județean.

Ce Dumnezeu e așa de greu fraților? Puneți-va naibii intr-o camera câteva ore. Sau pierdeți toate primăriile și județele astea, și condamnati milioane de oameni sa rămână sub PSD sau le câștigați. Ce naibii e așa de greu?

Și încă ceva. E absurd sa crezi ca local peste tot cumva magic unii oameni o sa se retragă. Însă voi de la centru puteți totuși impune ceva. Dacă nu puteți - înseamnă că aveți control zero pe partidele voastre și ma întreb ce rol mai aveți pe acolo dacă nici atât nu puteți organiza.

E clar?” a scris Andrei Caramitru, pe Facebook.

