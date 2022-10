Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, bilanțul primului an de mandat

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, a făcut bilanțul primului an de mandat.

”Una dintre prioritățile primului meu an de mandat a fost să cunosc pe cât mai mulți dintre dumneavoastră, membri ai diverselor comunități românești de pe tot cuprinsul Statelor Unite. Am avut ocazia să ascult și să înțeleg mai bine nevoile și aspirațiile dumneavoastră, precum și modalitățile prin care ambasada vă poate sprijini. Vă promit că aceste demersuri de a ne întâlni și de a dialoga nemijlocit vor continua și vor da roade concrete”, a declarat Andrei Muraru.

Ultimul an a însemnat un nou nivel al Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, în special la nivel politic și de securitate. România este apreciată la Washington pentru soliditatea relației sale cu SUA, predictibilitatea sa democratică și rolul esențial pe care îl joacă în regiune, care a devenit și mai vizibil în contextul războiului din Ucraina.

În anul ce s-a scurs de la preluarea mandatului de ambasador de către domnul Andrei Muraru, relația cu administrația americană s-a materializat pe trei dimensiuni:

dialogul permanent cu Ambasada la toate nivelurile și coordonarea acțiunii pe teme de interes comun;

întâlnirile la cel mai înalt nivel ale oficialilor români veniți la Washington;

vizitele la București ale reprezentanților administrației SUA. În această perioadă s-au aflat la București vicepreședintele SUA, Kamala Harris, secretarul apărării, Lloyd Austin, precum și Prima Doamnă, Jill Biden.

Ambasadorul României și delegațiile reprezentând Guvernul și Parlamentul României au avut în această perioadă zeci de întrevederi la Departamentul de Stat, Dapartamentul Apărării (Pentagon), Departamentul Comerțului, Departamentul Energiei.

Principalele obiective în relația cu administrația au vizat:

consolidarea și creșterea prezenței militare americane în România și întărirea părții sudice a Flancului Estic al NATO;

susținerea oportunității unei noi strategii comprehensive a Statelor Unite la Marea Neagră;

cooperarea în domeniul energetic, România fiind prima țară din lume care va implementa tehnologia americană a reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR);

evaluarea perspectivelor României de admitere în Programul Visa Waiver și a unui posibil plan de acțiuni viitoare.

Accesul României în programul Visa Waiver a reprezentat una dintre prioritățile promovate de Ambasadorul României în relația cu autoritățile americane. Activitatea foarte intensă pe această zonă a adus subiectul pe un loc prioritar în agenda interacțiunii bilaterale cu partenerii americani.

Liberalizarea regimului de vize ar permite cetățenilor români să călătorească în Statele Unite pentru turism, afaceri sau tranzit timp de 90 de zile fără a avea nevoie de obținerea unei vize. Un obiectiv politic important al României, reflectat și în cadrul declarațiilor comune bilaterale, efortul de creare a condițiilor pentru accesul României în programul Visa Waiver este unul constant în activitatea Ambasadei. Aceste eforturi consecvente vizează un obiectiv punctual: scăderea ratei de refuz din totalul aplicațiilor pentru vizele americane pentru turism și afaceri la sub 3% într-un an fiscal (alternativ, o medie de sub 2% în doi ani fiscali).

Întregul bilanț al activității lui Andrei Muraru ca ambasador al României în SUA poate fi consultat AICI.