Cătălin Predoiu pleacă de la MAI. Bilanțul mandatului: Schengen, o intervenție la fiecare 16 secunde și 5,9 tone de droguri capturate

Cătălin Predoiu. sursa foto: Agerpres

Ministerul Afacerilor Interne a publicat, luni, bilanțul mandatului viceprim-ministrului Cătălin Predoiu, care a condus instituția în perioada 15 iunie 2023 – 20 octombrie 2026. Acesta este însoțit de o anexă intitulată „Diplomație MAI”, care prezintă activitatea internațională a ministrului.

Cel mai important rezultat trecut în bilanț este aderarea deplină a României la spațiul Schengen. Controalele la frontierele interne aeriene și maritime au fost eliminate începând cu 31 martie 2024, iar cele de la frontierele terestre din 1 ianuarie 2025, după o decizie adoptată în unanimitate de Consiliul UE.

Potrivit MAI, migrația ilegală la granițele României a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani.

În ceea ce privește activitatea de zi cu zi, structurile ministerului au participat la peste 5,3 milioane de intervenții, ceea ce înseamnă, în medie, o intervenție la fiecare 16 secunde.

În acest an, în 73% dintre cazurile în care oamenii au sunat la 112, echipajele de poliție au ajuns la fața locului în mai puțin de zece minute.

Pe zona de combatere a crimei organizate, au fost destructurate 405 grupări infracționale, 3.039 de membri ai acestora au fost trimiși în judecată, iar averi în valoare de 1,17 miliarde de lei au fost puse sub sechestru. Tot în această perioadă au fost capturate 5,9 tone de droguri.

Bilanțul arată și o creștere a capacității de intervenție în situații de urgență. Pompierii și echipajele SMURD au salvat 51.881 de persoane, flota aeriană a ministerului a ajuns la 41 de aeronave, iar 1.200 de ambulanțe noi au intrat în serviciu.

Pentru cetățeni, una dintre cele mai vizibile schimbări ține de serviciile online, al căror număr a crescut de la 4 la 33, în timp ce peste 2,5 milioane de români au deja carte electronică de identitate.

Ministerul mai precizează că, prin peste 400 de proiecte finanțate din fonduri externe și prin PNRR, au fost efectuate plăți în valoare de 7,33 miliarde de lei.

Anexa „Diplomație MAI” trece în revistă peste 170 de întâlniri și convorbiri oficiale ale ministrului cu parteneri din mai mult de 30 de state, de pe cinci continente. Principalul obiectiv al acestui dialog a fost aderarea deplină la Schengen, obținută prin unanimitate.

Dialogul internațional a adus și alte rezultate concrete, printre care contingentul comun Austria-Bulgaria-Ungaria-România de la granița dintre Bulgaria și Turcia, memorandumul pentru înființarea unui birou Frontex în România, centrul de securitate maritimă al UE la Marea Neagră și o unitate comună de investigații cu Departamentul pentru Securitate Internă al SUA.

„Toate aceste rezultate arată că Ministerul Afacerilor Interne este astăzi mai puternic decât acum trei ani, iar siguranța publică a devenit una dintre cărțile de vizită ale României. Mulțumirile mele se îndreaptă în primul rând către cei peste 128.000 de polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră și angajați civili ai MAI. În fiecare zi, ei fac România mai sigură”, a declarat Cătălin Predoiu.

Documentul vorbește și despre problemele care rămân nerezolvate, precum lipsa de personal, legislația veche de câteva decenii și amenințările hibride, inclusiv cele venite din partea dronelor, dar și despre proiectele începute în timpul mandatului, pentru care sunt stabilite termene de finalizare.