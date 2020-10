Florin Cîţu: Am pornit cu un handicap major şi am reuşit imposibilul...

PSD l-a învinuit pe Florin Cîţu că a majorat în 11 luni datoria guvernamentală de la 34,6% la aproape 43% pondere în PIB iar românii vor plăti 100 de ani pentru a stinge această datorie.

Cîţu susţine, în schimb, că România se detaşează în rândul statelor UE, pentru că a înregistrat o datorie publică majorată cu doar 7 puncte procentuale, în condiţiile în care media creşterii datoriei publice în ţările Uniunii a fost de 20 de puncte procentuale în 2020.

"Datoria publică crește pentru că în TOATE țările au crescut deficitele bugetare în urma crizei economice determinata de criza de sănătate.

Criza economică a dus la scăderea veniturilor față de bugetele inițiale iar criza de sănătate a crescut cheltuielile pentru sănătate și pentru susținerea economiei.

Același lucru se întâmplă în TOATE țările din lume. Fara excepție.

Totuși, România este diferita. România a pornit cu un handicap major. A fost administrată de o gașcă de infractori în ultimii ani și din păcate trebuie să plătim pentru ce au furat aceștia.

Am preluat o economie distrursă, cu facturi în valoare de aproximativ 30 miliarde lei neplătite (!!!) și cu datorii scadente de aproximativ 50 de miliarde lei (10 miliarde lei peste câteva zile). Adică am pornit cu o gaura la buget de 80 de miliarde lei in 2020.

În aceste condiții am reușit imposibilul. În România am reușit:

- să avem un pachet substanțial și printre cele mai eficiente de susținere a economiei, aproximativ 7% din PIB, - bani care nu erau în buget la începutul anului

- să avem CEA MAI MICĂ creștere e deficitului bugetar din UE

- să avem printre cele mai mici creșteri ale datoriei publice din UE", susţine ministrul de Finanţe