Codrin Ștefănescu, despre o posibilă înlocuire a lui Mihai Tudose din fruntea Executivului

Codrin Ștefănescu, secretar general adjunct al PSD a discutat despre conflictele interne din partid, despre relația Dragnea - Tudose și despre o posibilă demisie a premierului.

„Momentan nu i-a cerut nimeni demisia. I-am și spus (...) nu demisionezi când vrei tu. Am înțeles, ai niște probleme, le discutăm și mergi mai departe și duci totul în cârcă. Lucrurile sunt simple... Ți-ai asumat rolul ăsta de prim-ministru. Știu că e greu, dar am avut un an foarte bun, anul trecut", a declarat Codrin Ștefănescu pentru dcnews.ro.