Context.ro: Campania electorală a lui Geoană a fost finanțată de o firmă fantomă și oameni cu condamnări pentru înșelăciune

Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidenţiale. Sursa Foto: Hepta

Un ONG implicat în campania electorală lui Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale, a primit în luna mai suma de 50.000 de euro de la o firmă din Bulgaria cu un trecut controversat, dezvăluie publicaţia context.ro. Potrivit informaţiilor, asociația a returnat banii la două luni după tranzacție, însă ancheta jurnalistică arătă conexiunile firmei bulgărești cu nume implicate în grupuri infracționale. Contactat pentru un punct de vedere, Geoană a subliniat că toate finanțările primite pentru campania sa electorală respectă legea.

Potrivit sursei citate, în luna mai, Asociația Mișcarea Țara Renaște, care susține candidatura lui Mircea Geoană pentru președinție, a primit 50.000 de euro de la o firmă bulgărească, Ausenco Ltd. Firma respectivă este controlată de Gabriela Știube, dar a avut legături cu Mahmoud Lakkis, un libanez implicat în evaziune fiscală și condamnări pentru înșelăciune, și Ionel Știube, si el condamnat pentru înșelăciune care a scăpat de închisoare din cauza prescripției.

În 2017, Gabriela Știube a preluat firma de la Mahmoud Lakkis, un libanez cu cetățenie română, care a scăpat de acuzațiile de implicare într-un grup infracțional organizat și evaziune fiscală după ce faptele s-au prescris. Dosarul a implicat firme fantomă bulgărești și are ramificații în politica de top.

Mai mult, în Bulgaria, firma care i-a transferat 50.000 de euro ONG-ului din spatele lui Mircea Geoană este înregistrată la sediul unei firme de contabilitate, în aceeași clădire cu SRL-ul bulgăresc folosit de gruparea Murfatlar, acuzată într-un dosar de un prejudiciu de 47 de milioane de euro.

Cum s-au făcut tranzacțiile

Documentele consultate de Context.ro arată că firma bulgărească controlată de Știube a procesat plata pe 28 mai, ora 16:07. Asociația care-l susține pe Geoană a returnat banii la două luni distanță, pe data de 24 iulie.

Contactat de Context.ro, Dumitru Borțun, președintele ONG-ului, a precizat că banii au fost returnați pentru că nu exista un contract.

„M-am informat și am constatat că e vorba de niște bani pe care i-am restituit, fiindcă nu cunoșteam sursa și nu aveam raport juridic cu ea. De aceea nu am știut în primul moment la ce bani vă referiți. A fost o sumă de 50.000 de euro, primită de la o firmă înregistrată în Bulgaria, cu care asociația noastră nu încheiase niciun contract. Astfel, am întocmit un Ordin de plată de restituire ”, a precizat Dumitru Borțun.

În replică, Asociației Mișcarea Țara Renaște neagă că ar fi folosit banii în campania lui Mircea Geoană şi susține că toate sursele de finanțare sunt curate.

Mai mult, Mircea Geoană a transmis, prin intermediul unei purtătoare de cuvânt, că a solicitat clarificări de la ONG și a aflat că banii din Bulgaria au fost returnați. El a mai precizat că toate finanțările primite pentru campanie respectă legea.

Controversele din spatele firmei din Bulgaria

Firma bulgărească, Ausenco Ltd, a fost implicată anterior în scheme de evaziune fiscală prin tranzacții false, folosind firme fantomă în Bulgaria. Ancheta jurnalistică a scos la iveală şi numele lui Ionel Știube care a devenit manager al firmei din Bulgaria în luna august. El a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru înșelăciune și a stat ascuns până recent, când nu mai poate fi încarcerat pentru că a intervenit prescripția. Despre dosarele sale acesta a spus că a fost o victimă a procurorilor.

Contactat de Context.ro, Ionel Știube a precizat că el este cel care controla de fapt firma bulgărească, nu Gabriela Știube.

„Eu i-am băgat 50 de mii de euro, din păcate mi i-a băgat înapoi și am fost un pic supărat, pentru că chiar am vrut să câștige Mircea Geoană.”, a precizat Știube, care a menționat că banii din firma bulgărească i-a transferat din Israel, motivând că a aflat că există două ONG-uri conectate la Mircea Geoană.

„Eu îl iubesc pe omul ăla, mă-nțelegeți? Vă repet încă o dată. Îi dădeam și un milion", a mai declarat el.

Legătura lui Mircea Geoană cu omul de afaceri clujean Nelu Varga

De asemenea, Mircea Geoană a primit un împrumut de sub 100 de mii de euro de la controversatul om de afaceri clujean Nelu Varga, care a declarat că l-a împrumutat pe Geoană în virtutea prieteniei pe care o au de zeci de ani.

„El m-a rugat că are nevoie. Nu mi-a spus mie, nu mi-a dat detalii, că nu suntem în măsură să ne întrebăm fiecare ce vrea să facă. Mi-a spus că după sărbători și dacă pot să-l ajut. Și l-am ajutat", a spus el sursei citate fără alte detalii despre acest împrumut.

Reacția lui Mircea Geoană

Contactat pentru un punct de vedere referitor la acest împrumut, Mircea Geoană a spus:

„Toate sumele luate cu împrumut în această campanie electorală au fost supuse formalităților specifice legislației electorale, fiind indicat în cuprinsul contractului fără echivoc destinația fondurilor.

De asemenea, cu privire la sursa fondurilor împrumutătorilor persoane fizice, vă învederăm că sumele care se află în conturile bancare se presupun a fi curate, respectiv orice suspiciune care ar viza sursa fondurilor prezumtive este investigată de bancă”, a precizat Mircea Geoană prin intermediul unei purtătoare de cuvânt.