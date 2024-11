Dezbatere Antena 3 CNN. Mircea Geoană: Nu mă voi retrage. Sunt singurul candidat care poate lua voturi de peste tot

Mircea Geoană: Tot ce am făcut în viața am făcut apărând interesul țării mele și pregătindu-mă să vorbesc și cu cei care nu-mi plac. Absolut niciodată. Am plecat cu avion de linie, e dezinformare. Am zburat cu linia, n-am legătură cu absolut nimeni de-acolo, dacă crede cineva că aș fi obținut aprobare la NATO după ce am vorbit cu ruși, vorbim de realități paralele.