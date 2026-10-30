Dan Cărbunaru anunță că Tribunalul București a dispus intrarea în faliment a RADEF România Film

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru. Foto: Agerpres

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a anunțat, vineri, că Tribunalul București a dispus, în urmă cu câteva zile, intrarea în faliment a RADEF România Film, având ca efecte dizolvarea regiei, ridicarea dreptului de administrare și obligația predării gestiunii în 10 zile către lichidatorul provizoriu, scrie Agerpres.

„Potrivit datelor pe care pot să vi le comunic la acest moment, situația Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor - România Film este în felul următor: la 20 octombrie în acest an, deci acum câteva zile, Tribunalul București a dispus intrarea în faliment a RADEF - România Film, având ca efecte dizolvarea regiei, ridicarea dreptului de administrare și obligația predării gestiunii în 10 zile către lichidatorul provizoriu.

Deși masa credală istorică însumează peste 30 de milioane de lei, dintre care 83% reprezintă datorii către ANAF și bugetele locale, iar datoriile curente la bugetele locale ating peste 5 milioane de lei, regia și-a redresat activitatea curentă între noiembrie 2025 și septembrie 2026, achitând la zi atât salariile, cât și obligațiile aferente bugetului de stat, în valoare de 4,56 de milioane de lei. Sunt 34 de angajați în acest moment, care exploatează patru săli digitalizate, 43 de contracte de închiriere pe termen lung și au în conturi, potrivit datelor pe care vi le pot oferi în acest moment, 5,85 milioane de lei, din care cei mai mulți sunt ținuți blocați în depozite de către administratorul judiciar”, a spus Cărbunaru, la Palatul Victoria, după ședința de Guvern.

El a adăugat că atât sarcinile financiare, cât și amenzile din articolul 4 al Legii 101/2023 au determinat autoritățile locale efectiv să preia doar 15 dintre cele 67 de locații, astfel încât imobilele vor reveni în domeniul public al statului și rămân fără administrator prin dizolvarea acestei regii.

„În paralel, activele proprii, mă refer acum la Laboratorul Mogoșoaia, oficiile din Cluj și din Timișoara, se află în procedură de licitație și regia gestionează în prezent 64 de litigii civile și 10 dosare penale. Punerea în executare a falimentului blochează contractele de închiriere, conduce la concedierea personalului și riscă să oblige Ministerul Culturii să preia direct gestiunea clădirilor degradate, ceea ce, desigur, ar implica un impact bugetar imediat și expunere la răspundere civilă sau penală. În prezent, autoritățile așteaptă motivarea instanței și publicarea acesteia pentru depunerea cererii de apel și cererea de suspendare a executării hotărârii din primă instanță”, a menționat acesta.

Pentru evitarea acestor consecințe, Guvernul analizează promovarea unui act normativ pentru desemnarea sau înființarea unei entități sub autoritatea ministerului care să preia patrimoniul nelichidabil, contractele, litigiile și personalul specializat.