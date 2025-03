Daniel David: Pentru România, a deveni membru OECD reprezintă un proiect de ţară

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a evidenţiat miercuri parteneriatul cu OECD, spunând că "a deveni membru reprezintă, în prezent, un proiect de ţară" / FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a evidenţiat miercuri parteneriatul cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) în privinţa sistemului de învăţământ, spunând că "a deveni membru al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) reprezintă, în prezent, un proiect de ţară", potrivit Agerpres.

Ministrul Daniel David a participat la deschiderea unei sesiuni de lucru în cadrul proiectului ''Consolidarea capacităţii Bulgariei şi României de a proiecta şi furniza reforme curriculare şi de a îmbunătăţi rezultatele învăţării elevilor". În perioada 24 - 27 martie, o echipă OECD se află în România pentru consultări în cadrul acestui proiect care îşi propune să sprijine Bulgaria şi România să progreseze pe calea reformelor curriculare planificate cu scopul de a îmbunătăţi rezultatele elevilor.



Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Suport Tehnic.



"Pentru România, a deveni membru în OECD reprezintă, în acest moment, un proiect de ţară, aşa că toate lucrurile care se întâmplă în diverse domenii, în diversele subdomenii sunt lucruri care sunt extrem de importante la nivel de ţară. A doua idee - la nivelul Educaţiei şi Cercetării am anunţat, de când am preluat portofoliul, că lucrez la un diagnostic care să ne spună care sunt punctele tari pe care le avem şi de ce avem aceste puncte tari, ca să ştim să le întărim, să le dezvoltăm, să le ducem mai departe; care sunt punctele slabe, de ce avem aceste puncte slabe ca apoi să venim cu măsuri de corectare şi de dezvoltare. Evident, sistemul, aşa cum îl evaluez eu ca ministrul al Educaţiei şi Cercetării, acoperă toate componentele şi anume preuniversitarul, învăţământul superior, educaţia pe parcursul vieţii şi zona de Cercetare-Dezvoltare-Inovare", a explicat ministrul.



Acesta a precizat că diagnosticul sistemului de educaţie la care lucrează se bazează de foarte multe ori pe datele puse la dispoziţie de OECD.



"Perspectiva mea va veni şi din zona ştiinţei, din zona ştiinţelor cognitive cu aplicaţii şi în zona educaţională, este pentru ceea ce numim educaţie bazată pe dovezi, fie că discutăm la nivel personal, adică tehnici de învăţare, tehnici de predare, la nivel mediu - cum organizăm şcoala, cum organizăm clasele sau la nivel mai ridicat - cum facem politici publice. Întotdeauna ideea fundamentală pe care o am în minte este cum putem face aceste lucruri bazat pe dovezi. Mă bucur să avem în acest demers parteneriatul OECD, fiindcă tot ce fac ei de cele mai multe ori este bazat pe dovezi", a transmis Daniel David.