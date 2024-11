Dezbatere Antena 3 CNN. Cristian Diaconescu, Ana Birchall și Cristian Terheș sunt față în față

Publicat acum 10 minute

Întrebare telespectator de la Cluj: „Cu un buget lunar de 2.500 de lei net care ar fi cheltuielile pentru educație din partea dvs.?”

Cristian Diaconescu: „Situația e chiar mai rea decât a fost prezentată. Am fost în teritoriu în România centrală. Ne bucurăm că am mutat toaletele în interiorul școlilor și nu mai sunt afară. În sudul României 70% nu au laboratoare, 60% nu au biblioteci. Sărăcia e acasă și se transformă într-o mare problemă. Ce poate face președintele? Am văzut minciunile că președintele vine și vă rezolvă problemele și o să fie totul numai lapte și miere. Președintele trebuie să se implice – dacă e să luăm un exemplu de la Trump – se înființează un grup care să monitorizeze acțiunea guvernamentală. E un grup care privește implementarea, președintele poate să vadă minciuna și hoția dacă vrea să se uite în direcția respectivă.”

Ana Birchall: „Am spus că vreau 6% pentru PIB, să aerisim materia, să formăm copiii, nu să-i informăm. O să merg la ședința de guvern cu un pachet de legi care să pună educația acolo unde merită, pentru că fiecare leu investit nu e o cheltuială bugetară, ci o investiție în prezent și în viitor. Eu sunt copil de la țară și am ajuns să fiu primul român admis la cele mai bune școli de drept din lume.”



Cristian Terheș: „Ați auzit întrebarea retorică a unui tată cu un copil. Din păcate, genul acesta de întrebări existențiale și le pune fiecare. Am fost în Piața Obor și am văzut un pensionar care a cumpărat două mere. Am întrebat-o pe vânzătoare și a spus că n-a văzut de ani de zile pe cineva care să cumpere la bucată. Dacă mergeți și discutați cu o mamă singură o să vedeți că își pune în echilibru să plătească curent, chirie, ce să plătească? Eu am fost speriat, șocat, în 2019 când am venit în România și mi-am angajat primul consilier ca europarlamentar. Primul obiectiv ca partid național conservator e tăierea taxelor, să-i rămână omului mai mulți bani în buzunar decâ acestor funcționari corupți și incompetenți.”