Diana Șoșoacă își anunță candidatura la Președinție din fața Parlamentului European: "Am să aduc aici toate mizeriile din Parlamentul României"

Diana Șoșoacă la Bruxelles. Sursă foto: Antena 3 CNN via Facebook / Luis Lazarus

Diana Șoșoacă a ajuns la Bruxelles și s-a filmat în fața Parlamentului European împreună cu Luis Lazarus, ajuns eurodeputat pe listele formațiunii SOS România, transmite Antena 3 CNN.

În clipul filmat și încărcat pe contul Facebook al lui Lazarus, Șoșoacă amenință să fie o prezență energică și combativă în forul legislativ al blocului comunitar.

Lidera formațiunii SOS a promis să le dezvăluie eurodeputaților tribulațiile sale în viața politică de la București.

Ea s-a arătat, pe de altă parte, bucuroasă că va avea un birou al său și a dat de înțeles că va candida la alegerile prezidențiale de anul acesta, din România.

"Am să duc aici tot ce s-a întâmplat în Parlamentul României, ca să știe toată lumea de mizeriile și de scursurile din Parlamentul României (...) Pentru ce a făcut (George) Simion cu 'te agresez sexual, scroafo', își lua trei ani de închisoare cu executare. M-am săturat de mizeria la care am asistat și de discriminarea la care am fost supusă, de jigniri și de insulte...

Șoșoacă, la Bruxelles: "Stau aici până în decembrie să rezolv niște probleme, după care atac altă poziție"

Bravo mie că sunt grasă, mă! Știți câte grase sunt aici? Bravo nouă! Sunt mândră că sunt grasă și reprezint toate grasele din lumea asta (...) Noutatea: pentru prima dată în patru ani, o să am și eu birou (...) Am nevoie să stau aici câteva luni, până în decembrie, să rezolv niște probleme. Pe urmă o să ne ocupăm de altă poziție", a spus Șoșoacă din fața Parlamentului European.

"Venim la președinție", a completat-o Luis Lazarus.

Formațiunea SOS România, fondată și condusă de Șoșoacă, a înregistrat un scor național de 5,03% la alegerile europarlamentare din 9 iunie.

Drept consecință, șefa formațiunii și Luis Lazarus au căpătat mandate de eurodeputați.