Expert în securitate energetică: Interesele României în calitate de producătoare de gaze intră în coliziune cu interesele Rusiei

Aura Sabaduș, expert în securitate energetică, a explicat la Antena 3 CNN că un acord de pace pentru Ucraina, care îi permite Rusiei să păstreze Peninsula Crimeea anexată ilegală, dar și alte teritorii ucrainene, ar putea în pericol interesele țării noastre în calitate de producător de gaze, dezvoltarea proiectului Neptune Deep, dar și securitatea energetică a României. Astfel, Aura Săbăduș a explicat că este important ca România să-și impună poziția regională de producător de gaze și să se coordoneze cu Republica Moldova și celelalte țări din regiune pentru a veni cu o strategie pentru securitatea energetică, în cazul în care Rusia își atinge obiectivele în Ucraina.

„Zona exclusivă economică a României ar putea intra în vecinătatea apelor teritoriale ale Rusiei, în cazul în care Ucraina cade în totalitate sub influența Rusiei. Și întrebarea care se va pune atunci dacă Rusia va recunoaște decizia Curții Internaționale de Justiție de la Haga din 2009 prin care noi primim zona exclusivă economică și urmarea căreia noi am putut să dezvoltăm această producție de gaze.

Deocamdată nu avem niciun indiciu că ar fi vreun pericol, dar trebuie să gândim pe termen lung, să înțelegem foarte bine situația care e în plină desfășurare în Ucraina și să o punem în contextul regional și să ne gândim foarte bine la implicațiile pe care destinula Ucrainei îl va avea asupra destinului României”, a spus Aura Săbăduș.

Aura Săbăduș a atras atenția că România ar trebui să depună un efort ca să își impună poziția regională de producător de gaze și să facă demersuri să fie acceptată atât la masa discuțiilor regionale, cât și la nivel european.

„În primul rând, România trebuie să fie primită la masa discuțiilor regionale, în principal, dar și la nivel european, România trebuie să își impună această poziție regională, din păcate până acum nu am văzut niciun efort în acest sens, nu am văzut o strategie regională a României, în primul rând România trebuie să insiste asupra rezervelor de gaze care sunt critice pentru securitatea României, dar și pentru țările regionale, am văzut chiar lunile acetea cât de importante au fost resursele României pentru frații noștri din Republica Moldova”, a spus expertul în securitate energetică.

De asemenea, Aura Săbăduș a atras atenția că țara noastră ar trebui să fie conectată și la negocierile de pace pentre Ucraina și să își coordoneze răspunsul cu Chișinăul.

„Ceea ce se va întâmpla în următoarele zile, în următoarele săptămâni, trebuie să fie foarte îndeaproape urmărite de autoritățile din România, din Moldova, aș sugera chiar să existe legături foarte, foarte strânse, o coordonare a răspunsului îmtre București și Chișinău deoarece ceea ce se întâmplă într-o țară va afecta cealală și din acest motiv cred că trebuie să ne coordonăm, dar și la nivel regional și să avem o strategie regională și chiar una europeană”, a insistat expertul în securitate.

România a fost exclusă luni de la summitul de criză convocat de Emmanuel Macron la Paris, după Conferința de Securitate de la Munchen, în răspuns la afirmațiile lui Donald Trump că Europa nu va face parte din negocierile de pace pentru Ucraina.