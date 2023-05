Kelemen Hunor, după amânarea rotativei: "Sunt optimist, deşi trecem printr-o perioadă grea"

Kelemen Hunor a spus vineri, după amânarea rotativei guvernamentale, că este optimist, deşi România trece printr-o perioadă grea.

"În momentul în care noi am format această coaliție știam că trecem printr-o perioadă foarte dificilă și ne-am asumat împreună această responsabilitate, spunând că trebuie să existe o predictibilitate.

În continuare sunt convins că este nevoie de responsabilitate. Cunoaștem problemele societății și ne-am asumat să le rezolvăm.

În această perioadă de guvernare am avut multe "incendii", cu o mână le-am stins, iar cu cealaltă am construit.

Problemele din sistemul de învățământ sunt cunoscute de Guvern și de această coaliție, ele pot fi rezolvate, iar soluția este în mâna Guvernului și a Parlamentului.

Rezolvarea trebuie să fie una etapizată, dar da, avem nevoie de învățământ de calitate. Vom reuși să le rezolvăm așa cum am reușit și până acum.

Aseară am decis împreună să continuăm în această formulă, anume cu Nicolae Ciucă premier. Eu sunt în continuare optimist, am încredere în forțele noastre și am încredere că oamenii știu că trecem printr-o perioadă grea, dar avem și o șansă uriașă.

România va reuși să traverseze acest drum, iar la capăt vom avea o societate mult mai dezvoltată, cu servicii publice bune, cu instituții stabile, care răspund la nevoile oamenilor", a spus Kelemen Hunor.