Lavinia Șandru acuză un blocaj de 14 ani la locuințele ANL din Târgu Mureș: „Țineți chiriașii ostatici”

Foto: Lavinia Șandru

Lavinia Șandru, lider PUCL Mureș, acuză administrația locală că blochează cumpărarea locuințelor ANL, deși, potrivit răspunsului ANL central prezentat de aceasta, 140 dintre ele pot fi vândute imediat. Șandru invocă trei răspunsuri oficiale, primite de la Primărie, societatea Locativ și ANL, despre care susține că scot la iveală contradicții între instituții și un blocaj administrativ care afectează familiile de chiriași.

„În alte orașe, chiriașii ANL au putut deveni proprietari. Voi le blocați cumpărarea locuințelor ca să-i țineți ostatici, dependenți de bunul vostru plac! Nu vor favoruri. Vor să-și cumpere locuințele în condițiile legii”, declară Lavinia Șandru.

Potrivit acesteia, răspunsurile instituțiilor nu oferă o soluție pentru oamenii care așteaptă să își cumpere casele: Primăria transmite că nu vinde, Locativ invocă lipsa unei proceduri, în timp ce ANL central arată că vânzarea este posibilă.

„Trei instituții, trei răspunsuri diferite! Atunci cine îi împiedică pe oameni să devină proprietari? Cine își asumă acest blocaj și cui îi folosește?”, întreabă liderul PUCL Mureș.

Pentru alte 251 de locuințe, Șandru afirmă că trebuie finalizată trecerea din proprietatea publică a statului în proprietatea privată. Aceasta susține că, deși există o hotărâre de consiliu local din 2012, procedura nu a fost dusă la capăt.

„Au trecut 14 ani! Familiile au plătit, au depus cereri, au așteptat. Cât să mai aștepte? Să blochezi atâția ani posibilitatea unor oameni de a-și cumpăra locuințele este un mare abuz!”, afirmă Șandru.

Liderul PUCL Mureș reclamă și cheltuieli de întreținere pe care le consideră exorbitante și cere verificarea oricăror presiuni sau amenințări cu evacuarea îndreptate împotriva chiriașilor.

„Când omul depinde de primărie pentru acoperișul de deasupra capului, îi este mai greu să reclame o nedreptate. Orice presiune și orice amenințare trebuie verificate. Nimeni nu datorează supunere politică și nimeni nu datorează voturi pentru a putea locui în siguranță!”

Lavinia Șandru anunță că pune cele trei răspunsuri oficiale la dispoziția avocaților care îi reprezintă în instanță pe locatarii ce doresc să își cumpere locuințele. Totodată, îi îndeamnă pe cei care reclamă posibile abuzuri să aducă documentele care le susțin sesizările.

„Nu sunteți singuri! Veniți să ne spuneți prin ce treceți, aduceți documentele, ca să vă putem ajuta. Primăria trebuie să dea socoteală cetățenilor!”, transmite liderul PUCL Mureș.