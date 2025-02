Liderul extremei dreapta din Franța şi-a anulat discursul de la CPAC în SUA, după ce Steve Bannon a făcut un salut nazist

Preşedintele Partidului francez Rassemblement National Jordan Bardella, care urma să susţină astăzi un discurs la Conferinţa Acţiunii Politice Conservatoare (CPAC) a decis să îl anuleze. Motivul acestei hotărâri este reprezentat de gestul făcut de Steve Bannon, gest care "trimite la ideologia nazistă", a relatat AFP.

Jordan Bardella urma să vobească despre "legăturile dintre Statele Unite şi Franţa şi despre dinamica electorală recentă a partidelor patriote din Europa" la ediţia din 2025 a CPAC, potrivit informaţiilor oferite chiar de el într-un comunicat.

"La această tribună, ieri (n.r: joi), în timp ce eu nu eram prezent în sală, unul dintre vorbitori şi-a permis, într-o provocare, un gest care trimite la ideologia nazistă", a declarat politicianul francez.

Fost consilier al lui Donald Trump, Ideologul Steve Bannon a întins, în mod ostensiv, braţul într-un salut nazist în cadrul unui discurs la (CPAC).

Steve Bannon does a NAZI salute at the end of his CPAC speech. Someone try and convince me that he didn’t. pic.twitter.com/A2yo4djJzU