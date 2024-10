Ludovic Orban a cântat la chitară și a făcut karaoke pe Vama Veche și Frank Sinatra într-un studio de radio: "Sfârșitul e aproape..."

Ludovic Orban a cântat la chitară piesa Epilog de la Vama, în contextul în care sondajele de opinie îl cotează cu scoruri apropiate de marja de eroare în competiția prezidențială. Sursafoto: captură de imagine Antena 3 CNN

Antena 3 CNN a difuzat imagini și sunet cu liderul formațiunii Forța Dreptei, Ludovic Orban, în timp ce cântă cu vocea, ajutându-se de chitară, într-un studio de radio.

Orban este candidat al formațiunii sale la alegerile prezidențiale, fiind cotat de sondajele naționale publicate până în prezent cu un procentaj al intențiilor de vot situat în marja de eroare.

De altfel, clipul cu liderul politic cântând la radio a prefațat dezbaterea din studioul Antena 3 CNN asupra ultimului sondaj, în care Marcel Ciolacu și George Simion s-ar clasa pe primele două locuri în turul 1 prezidențial.

În studioul radiofonic, Ludovic Orban a cântat o strofă și refrenul de la piesa Epilog a trupei Vama, ale cărei versuri spun că "Nimeni n-o să îți explice ce e dragostea / Asta, singur, într-o zi de vară vei afla..."

El și-a adaptat ritmul producției vocale pentru a putea cânta, simultan, acordurile de bază ale cântecului pe o chitară acustică. Nesigur pe impresia produsă ascultătorilor, politicianul, care este cunoscut și pentru hobby-ul său muzical, s-a scuzat, spunând că a cântat cu vocea neîncălzită.

La piesa următoare, sarcina liderului Forței Dreptei a fost mai ușoară, pentru că nu a trebuit să mai cânte și la chitară.

Cineva din studio a dat play la originalul celebrei piese "My way" a lui Frank Sinatra și a lăsat deschisă calea de la microfonul din studio pentru Orban. Acesta a trebuit, doar, să urmeze linia melodică în gama originală și să-și amintească (sau să citească) versurile care încep cu o declarație potențial premonitorie: "And now, the end is near ..." ("Acum, sfârșitul este aproape...")

Concluzia prestațiilor artistice ale fostului premier liberal a fost pusă de realizatoarea Antena 3 CNN, Cătălina Porumbel, care, în contextul noului sondaj electoral, a punctat că e posibil ca Ludovic Orban să rămână doar cu cântecele.