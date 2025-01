Marcel Ciolacu l-a invitat pe Benjamin Netanyahu la Bucureşti: „Relația dintre România și Israel e de importanță strategică”

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că l-a invitat pe omologul său israelian să participe la reuniunea comună a celor două guverne, care este în pregătire la București. Prim-ministrul a scris, pe platforma X, că relația dintre România și Israel este „de importanță strategică”.De asemenea, Marcel Ciolacu a anunțat că îl așteaptă la București și pe premierul Qatarului, căruia i-a trimis o scrisoare de mulțumire pentru rolul jucat în armistițiul din Fâșia Gaza.

Marcel Ciolacu a precizat că cele două Guverne vor continua eforturile „comune” de promovare a păcii și securității.

„România și Israel au o relație de importanță strategică și solidaritatea este parte din legătura dintre cele două țări. Vom continua eforturile noastre comune de promovare a păcii şi securităţii şi de implementare a diferitelor proiecte economice şi de securitate pe care le-am convenit cu premierul Netanyahu. De asemenea, vom lucra la pregătirea reuniunii comune a guvernelor noastre care va avea loc la Bucureşti, la care l-am invitat pe premierul israelian să participe”, a transmis Marcel Ciolacu pe X.

Romania and Israel share a relation of strategic importance and solidarity is part of our bonds. We will continue our joint efforts to promote peace and security and implement the different economic & security projects I agreed with PM @netanyahu. We will also work to prepare the…