Marcel Ciolacu l-a felicitat pe Keir Starmer, viitorul premier laburist britanic: „Social-democrația este în creștere”

Marcel Ciolacu, prim-ministrul României, l-a felicitat pe liderul laburist Keir Starmer pentru victoria pe care a obținut-o la alegerile din Marea Britanie.

Partidul Laburist din Marea Britanie a câștigat, joi, alegerile anticipate din această țară. Victoria formațiunii condusă de Keir Starmer a fost anticipată de sondajele preelectorale.

Marcel Ciolacu l-a felicitat pe Keir Starmer pentru victorie și a precizat că Marea Britanie este un partener strategic-cheie pentru România.

„Felicitări Partidului Laburist pentru pentru victoria sa importantă. Social-democrația este în creștere. Keir Starmer a demonstrat că este un mare leadership și sunt încrezător că vom lucra îndeaproape împreună.

Marea Britanie este un partener strategic cheie și casa a mii de români”, a scris prim-ministrul Marcel Ciolacu, pe platforma X.

Congratulation to the @UKLabour for its important victory. Social democracy is on the rise. @Keir_Starmer has shown great leadership & I am confident we will work closely together. UK is a key strategic partner & the home of thousands of Romanians. https://t.co/u8zjjFh315

Partidul Laburist al lui Sir Keir Starmer se îndreaptă spre o majoritate masivă de aproximativ 170 de locuri la alegerile generale din Marea Britanie, potrivit unui sondaj naţional la ieşirea de la urne care a indicat că conservatorii lui Rishi Sunak vor cădea de la guvernare după 14 ani, potrivit FT.

Conform datelor furnizate de exit poll-ul realizat de IPSOS UK pentru BBC, Sky News și ITV News, Partidul Laburist a obținut 410 de mandate, mult peste cele 326 necesare unei majorități guvernamentale.

În urma rezultatelor, Keir Starmer le-a mulțumit tuturor celor care i-au oferit votul de încredere.

Numărătoarea voturilor va continua în această noapte iar rezultatele oficiale vor fi comunicate în orele ce urmează.

„Le mulțumim tuturor celor care au făcut campanie pentru laburiști la aceste alegeri, tuturor celor care ne-au votat și și-au pus încrederea în Partidul nostru Laburist schimbat”, a scris liderul laburist Keir Starmer pe rețeaua X.

To everyone who has campaigned for Labour in this election, to everyone who voted for us and put their trust in our changed Labour Party - thank you. https://t.co/q6yDNPnAbo