Marius Budăi: Românii din Germania muncesc, contribuie şi merită respect

Marius Budăi, fostul ministru al Muncii. Sursa foto: Agerpres

Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, miercuri, că românii din Germania muncesc, contribuie şi merită respect, iar declaraţiile liderei partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, care îi acuză pe aceştia că "jefuiesc sistemul social", sunt "nedrepte şi profund îngrijorătoare".

"Românii din Germania muncesc, contribuie şi merită respect! Declaraţiile doamnei Alice Weidel, care îi acuză pe românii din Germania că 'jefuiesc' sistemul social, sunt nedrepte şi profund îngrijorătoare. Am fost ministrul Muncii şi am fost în Germania. Am văzut cum muncesc românii de acolo, am discutat cu ei şi am cunoscut eforturile pe care le fac pentru a-şi construi un trai mai bun, departe de casă şi de familii. Tot în acea perioadă am construit relaţii de colaborare şi dialog cu autorităţile germane şi cu reprezentanţii sindicatelor. Ştiu că respectul reciproc şi cooperarea sunt esenţiale pentru protejarea drepturilor lucrătorilor", a scris Budăi pe Facebook.

Potrivit acestuia, relaţiile dintre România şi Germania în domeniul muncii trebuie construite pe dialog, cooperare şi respect reciproc.

"Aşa am procedat în mandatul meu de ministru şi cred că aceasta este singura cale corectă de a proteja drepturile lucrătorilor români şi de a consolida parteneriatul dintre cele două ţări. De aceea, asemenea acuzaţii trebuie confruntate cu faptele, nu cu prejudecăţile. La sfârşitul anului 2025, în Germania erau înregistraţi peste 903.000 de cetăţeni români. Iar datele oficiale germane arată că, în octombrie 2025, peste 531.000 de români aveau locuri de muncă pentru care se plăteau contribuţii sociale. Aceşti oameni nu contribuie doar la finanţarea sistemului social german. Prin munca lor susţin companiile, produc bunuri şi servicii, plătesc taxe şi contribuie la prosperitatea Germaniei. Sunt angajaţi, specialişti, medici, personal de îngrijire şi oameni care îşi câştigă cinstit existenţa, departe de familiile lor. Desigur, orice fraudă trebuie verificată şi sancţionată. Dar responsabilitatea este individuală. Nu poţi pune în cârca unui popor întreg faptele unor persoane şi nu poţi transforma originea naţională într-un motiv de suspiciune", a subliniat deputatul.

Budăi a precizat că libera circulaţie şi dreptul de a munci sunt drepturi europene, "nu favoruri pe care cineva le acordă sau le retrage după interesul politic al momentului".

"Românii nu cer privilegii. Cer respect pentru munca lor, pentru contribuţiile pe care le plătesc şi pentru drepturile pe care le au. Iar respectul trebuie să fie reciproc, între europeni care muncesc, contribuie şi construiesc împreună", a transmis deputatul PSD.