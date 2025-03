Mihail Neamțu, ieșire suburbană după ce s-a aflat că a luat bani de la Bogdan Peșchir: „Dacă eu sunt putinist, mă-ta-i c...”

Mihail Neamțu, ieșire suburbană după ce s-a aflat că a luat bani de la Bogdan Peșchir. Foto: Antena 3 CNN

Mihail Neamțu ar putea fi demis de la șefia Comisiei de cultură de la Camera Deputaților după ce a publicat un videoclip în care îi înjură pe cei care îl cataloghează ca fiind „putinist” şi „moscovit” pentru că ar fi primit 500 de euro de la Bogdan Peşchir, arestat preventiv şi acuzat că ar fi principalul finanţator al campaniei lui Călin Georgescu.

„Bă, Bogdan ăsta, băiatul ăsta, Bogdan PR (n.red.: Peşchir), a dat din buzunarul lui. Mă, când aţi dat voi ceva, mă, nenorociţilor? Mă, eu sunt putinist? Eu sunt moscovit fiindcă un IT-ist din Braşov mi-a dat 500 de euro? Mă nenorociţilor, mă! Mă javrelor! Până când veţi continua cu această calomnie? Nesimţiţilor”. Vine unul şi zice: Neamţule, eşti putinist. Păi dacă eu sunt putinist, mă-ta-i c… (n. red un cuvânt extrem de vulgar). Şi te rog să demonstrezi că nu e aşa! Nu voi mai tolera niciodată această acuzaţie în spaţiul public sau în spaţiul privat! Repet, la orice calomnie la adresa mea sau la adresa altora vă rog să răspundeţi exact cum vă spun eu: dacă eu sunt putinist mă-ta-i… (n. red, acelaşi cuvânt vulgar). Demonstrează că nu-i aşa!”, a afirmat Neamţu, într-un videoclip pe TikTok.

Biroul Permanent a dat termen grupului AUR până miercuri să îl înlocuiască pe deputatul Mihail Neamțu, în caz contrar șefia acestei comisii urmând să fie atribuită altui partid parlamentar, a anunțat liderul deputaţilor USR.

Ionuț Moșteanu a explicat că Mihai Neamțu nu se ridică la înălțimea acestei funcții deoarece folosește un „limbaj suburban”, dar și pentru că a primit bani de la Bogdan Peșchir ca să facă „propagandă extremistă” pentru Călin Georgescu.

Neamțu: S-a înţeles greşit

Mihail Neamţu a declarat, luni, că nu are de ce să demisioneze din funcţie, aşa cum au solicitat parlamentarii USR.

"Nu ştiu de ce să-mi dau demisia. (...) Nu este comisie în Parlamentul României care să fi fost mai activă în promovarea valorilor înalte ale culturii noastre naţionale. Obscenitatea, nu ştiu dacă aţi înţeles, mă răneşte. Obscenitatea mă deranjează. Toţi cei care mă cunosc ştiu că eu nu înjur niciodată şi nu am înjurat nicio persoană. Am evocat o situaţie de paralelism în care calomnia trebuie percepută ca o formă de prostituţie. S-a înţeles greşit şi pentru asta îmi pare rău, dar nu pentru altceva. (...) Eu cer public tuturor actorilor politici să reducem tonul, să reducem agresivitatea şi cer CNA să fie nepărtinitor. CNA a fost total părtinitor în raport cu noi, conservatorii", a afirmat Neamţu, la Parlament, potrivit Agerpres.

El a menţionat că a propus "o analogie şi o echivalenţă între calomnie şi prostituţie morală".

"Domnul Georgescu a fost foarte des numit Kremlin Georgescu, eu am fost numit conservă moscovită, am fost dat afară dintr-o emisiune în care am fost perfect paşnic şi cordial cu cei care m-au invitat să vorbesc despre situaţia internaţională. Faptul că, mai bine de şase luni, după aceste atacuri în asalt venite dinspre zona progresistă, CNA nu reacţionează şi nu sancţionează aceste abateri ale unor actanţi ai vieţii publice mă face să regret punctul în care noi am ajuns. Noi ne-am propus o sinonimie, pentru două chestiuni. Întâi de toate, calomnia. Deci, avem o calomnie la adresa unui om (...) şi, pe de altă parte, avem prostituţie intelectuală. Aceasta este analogia pe care mi-am permis să o fac ca să scot în evidenţă cât de mult doare minciuna. (...) Dacă cineva crede că poate să spună la nesfârşit despre mine că sunt conserva Moscovei sau că sunt putinist, atunci să se aştepte la un răspuns în oglindă. Dacă mă ofensezi pe mine, te poţi aştepta şi tu să fii ofensat. Am spus aşa: există o echivalenţă morală între calomnie şi prostituţie. Eu, din păcate, vreau să spun ceva dureros pentru ţara noastră - sunt oameni angajaţi în prostituţia intelectuală. (...) Eu am propus o analogie şi o echivalenţă între calomnie şi prostituţie morală", a detaliat deputatul AUR.

Potrivit acestuia, "dacă cineva s-a simţit vizat şi s-a simţit oarecum atacat", regretă acest lucru.

"Eu îmi cer scuze faţă de toţi cei care doresc în România să avem o atmosferă de, aş spune, decenţă şi nu au parte de această decenţă. Îmi cer scuze faţă despre toţi ceilalţi care doresc să trăim într-o ţară prosperă şi nu văd prosperitatea. Îmi cer scuze faţă de toţi românii care se aşteaptă ca România să nu fie îndatorată în fiecare zi cu 100 de milioane de euro şi, din păcate, constată că suntem îndatoraţi în fiecare zi cu 100 de milioane de euro. Din păcate, obscenitatea este în zona de lux a celor care merg cu avioanele private de la Nordis şi sfidează săracii pe care pretind că îi reprezintă. (...) USR-ul s-a specializat în obscenitate", a adăugat Neamţu.

Despre mesajul adresat în spaţiul public preşedintei Comisiei Europene, Mihail Neamţu a susţinut că era o glumă: "Ursula e un personaj de desene animate. Era o glumă legată de faptul că avem nişte desene animate în care personajul principal este Ursula".