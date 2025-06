Explozie violentă la o fabrică de artificii din China: Sunt cel puțin 9 morți și 26 de răniți. Momentul filmat de martori

O explozie produsă la o fabrică de artificii din centrul Chinei s-a soldat cu nouă morţi şi 26 de răniţi, a anunţat marţi o media de stat, în timp ce operaţiunile de salvare continuă în condiţii dificile, informează AFP, potrivit Agerpres.

Catastrofa a avut loc luni, cu puţin timp înainte de ora locală 08:30 (00:30 GMT), la un centru industrial de lângă Changde, oraş din provincia Hunan, a anunţat radioul public CNR.

Potrivit celui mai recent bilanţ stabilit marţi la ora 09:00, explozia a făcut 9 morţi şi 26 de răniţi, potrivit CNR, care citează centrul de comandament al operaţiunilor de salvare.

Echipele de salvare rămân mobilizate la faţa locului, a raportat CNR, descriind o situaţie „complexă”, pentru că noi explozii ar putea compromite intervenţia lor.

