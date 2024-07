Mircea Geoană, despre paradoxul românesc: Avem cel mai bun moment din istorie, însă oamenii nu trăiesc din dividende strategice

Mircea Geoană a vorbit despre posibila candidatura la prezidențiale | Sursă foto: Captură video

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, i-a acordat un interviu lui Mihai Gâdea, după Summitul NATO de la Washington. Acesta a vorbit despre posibila candidatura la prezidențiale, dând de înțeles că va candida și a explicat care este „paradoxul românesc”.

„Este un paradox extrem de complicat și oamenii au dreptate. Pentru că nu trăiești din dividende strategice. Trăiești din pensie, din salariu, din munca ta, din business-ul tău. Trăiești în fiecare zi, trăiești cu o realitate, cu o administrație care de multe ori este mult prea agresivă față de proprii cetățeni. Și paradoxul românesc este că avem cel mai bun moment din istoria națională, fără îndoială. Dar și cel mai fragil moment al existenței acestei națiuni. Dacă astăzi unul din doi tineri din România aleg și să plece din țară și să nu fie acasă, înseamnă că avem o problemă internă, nu o problemă externă. Dacă astăzi avem 40% din copiii de la țară care la evaluarea națională nu iau nota 5, degeaba am olimpici și degeaba mă duc la NATO, degeaba mă duc la summit-uri. Degeaba mă duc la Consilii Europene dacă acasă lucrurile nu merg bine. Și cred că principala problema pe care o resimt românii este faptul că, în pofida acestui moment excepțional, e un moment astral pentru România, simt că acasă lucrurile nu funcționează suficient de bine”, a spus Mircea Geoană.

Geoană a explicat care sunt, din punctul său de vedere, motivele pentru situația în care se află societatea românească.

„Eu cred că s-a ajuns la o severă disfuncție a statului român dintr-un motiv foarte simplu. Hiperpolitizarea acestui stat. Eu am văzut multe în viața mea și am cunoscut multe situații. Îmi cunosc și țara bine. Am văzut toate colțurile ei. Dar n-am văzut vreo țară, cred eu, în afară de țările, poate pe alte continente, în care s-a politizat atât de mult, până la ultima femeie de serviciu dintr-o școală de la țară e pe algoritm politic. Nu este ok. Deci cred că românii au dreptate să fie nemulțumiți. Eu cred că putem să redăm speranța. Și asta o simt eu ca om cu multă experiență. Și nu o simt doar rațional. O simt ca instinct. O simt undeva din profunzimea mea de om care cunoaște România și cunoaște lumea.

O șansă că asta nu avem voie să o ratăm și sunt convins că nu o să o ratăm. O singură condiție, ca politicul care a rămas mult în urma societății să înțeleagă că au o obligație, că avem o obligație să descătușăm potențialul acestei țări. Deci această țară, în mod normal, este o țară care ar trebui să devină una dintre cele mai de succes țări din Europa. O singură condiție, ca politicul să lase românii, cetățenii, business-urile, firmele românești, talentul românesc, diaspora românească, să ne punem potențialul în valoare. Să ne punem potențialul în valoare. Deci este un moment în care cred că istoric România a mai avut momente de mare cumpănă. Războaie, complexități geopolitice, imperii care se prăbușau sau care erau foarte agresive față de noi.

Eu sunt convins că și în acest an românii și româncele vor ști să-și aleagă liderii potriviți și nu vorbesc acum de un singur lider, de lider la plural și cred că România se poate autodepăși și să dăm speranță, direcție și succes acestei nații”, a declarat Geoană, în interviul pentru Mihai Gâdea.