Nazare: România are nevoie de un buget care să răspundă presiunilor reale, dar să nu creeze noi dezechilibre

4 minute de citit Publicat la 10:13 10 Noi 2026 Modificat la 10:13 10 Noi 2026

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. sursa foto: Agerpres

România are nevoie de un buget pentru 2027 care să răspundă presiunilor reale, dar care să nu creeze noi dezechilibre, iar cele trei priorităţi majore pentru închiderea anului în curs şi construcţia bugetului pentru anul următor sunt fondurile europene, finanţarea prin SAFE şi continuarea reducerii deficitului bugetar, susţine ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, notează Agerpres.

El se află la Bruxelles unde a participat la reuniunea a Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN) şi la reuniunea Eurogrup în format inclusiv.

Ministrul Finanţelor s-a întâlnit, luni, cu Comisarul european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, Valdis Dombrovskis, cu care a discutat despre perspectivele finanţelor publice ale României, cererile de plată nr. 5 şi nr. 6 din PNRR, finanţarea prin instrumentul SAFE şi provocările bugetare ale anului viitor.

„Discuţia a fost una constructivă, inclusiv în ceea ce priveşte credibilitatea încadrării României în ţinta de deficit programată pentru acest an. Progresele realizate în consolidarea fiscal-bugetară sunt importante, dar trebuie susţinute prin consecvenţă, disciplină financiară şi o gestionare atentă a riscurilor din ultimele luni ale anului”, a scris Nazare, marţi, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, încasarea fondurilor europene aferente PNRR este esenţială pentru finanţarea investiţiilor şi respectarea ţintei de deficit.

În context, ministrul Finanţelor a precizat că, în următoarele săptămâni, prioritatea este finalizarea procesului de evaluare a cererilor de plată nr. 5 şi nr. 6 şi valorificarea la maximum a finanţării europene disponibile.

„România a mobilizat resurse bugetare foarte importante pentru investiţiile din PNRR, inclusiv pentru plăţi deja efectuate. În contrapartidă, trebuie să asigurăm încasarea fondurilor europene programate, în baza îndeplinirii şi validării jaloanelor şi ţintelor asumate. Există o legătură directă între realizarea reformelor, finanţarea europeană a investiţiilor şi echilibrul execuţiei bugetare. Orice sumă europeană neîncasată, pentru care statul a angajat deja cheltuieli, creează presiuni suplimentare asupra resurselor bugetare şi a necesarului de finanţare. De aceea, este esenţială mobilizarea tuturor ministerelor şi instituţiilor responsabile, în sprijinul demersurilor coordonate de colegii de la MIPE. Răspunsurile la solicitările de clarificare ale Comisiei Europene trebuie să fie complete, documentate şi transmise la timp”, a subliniat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanţelor a reamintit, astfel, că miza nu este doar absorbţia fondurilor europene, ci şi protejarea investiţiilor publice fără a compromite obiectivele de consolidare fiscală.

Totodată, Nazare a analizat împreună cu comisarul Dombrovskis stadiul primei cereri de plată transmisă de România în cadrul instrumentului SAFE, în valoare de aproximativ 1,2 miliarde de euro. El susţine că perspectiva încasării sumei este realistă, sub rezerva finalizării etapelor de evaluare şi aprobare.

„Am abordat cu comisarul Dombrovskis stadiul primei cereri de plată transmisă de România în cadrul instrumentului SAFE, precum şi perspectiva disponibilizării acestor resurse până la sfârşitul anului. Din dialogul avut, această perspectivă este realistă, sub rezerva finalizării etapelor de evaluare şi aprobare. Instrumentul SAFE reprezintă o oportunitate importantă pentru România de a finanţa investiţiile strategice în apărare, infrastructură şi capacităţi industriale, prin împrumuturi europene în condiţii avantajoase”, a mai precizat sursa citată.

Din perspectiva Ministerului Finanţelor, este esenţială corelarea calendarul investiţiilor şi al plăţilor cu disponibilitatea efectivă a finanţării europene, astfel încât să fie limitată presiunea asupra finanţării de pe pieţe şi asigurată predictibilitatea necesară derulării programelor.

Pe de altă parte, şeful de la Finanţe a arătat că anul 2027 va aduce provocări bugetare importante, precum menţinerea investiţiilor, finanţarea serviciilor publice sau pensiile, care trebuie evaluate şi asumate încă din etapa de pregătire a bugetului.

Totodată, el a subliniat că bugetul anului viitor nu poate fi construit prin simpla însumare a solicitărilor de cheltuieli şi a explicat, încă o dată, că este nevoie de o evaluare realistă a veniturilor.

„Trebuie să acomodăm simultan mai multe presiuni: necesitatea menţinerii unui nivel ridicat al investiţiilor publice, costurile de funcţionare şi finanţare a serviciilor publice, evoluţia cheltuielilor de personal şi a pensiilor, precum şi creşterea necesarului de finanţare pentru apărare şi implementarea programelor SAFE. În acelaşi timp, trebuie să ţinem cont de schimbarea structurii finanţărilor europene odată cu închiderea PNRR şi de necesitatea asigurării resurselor pentru continuarea investiţiilor care depăşesc acest calendar. Nu putem construi bugetul pentru 2027 prin simpla însumare a solicitărilor de cheltuieli. Avem nevoie de o evaluare realistă a veniturilor, a obligaţiilor existente şi a spaţiului fiscal disponibil, dar şi de decizii privind prioritizarea cheltuielilor şi măsurile care trebuie adoptate înainte de aprobarea bugetului”, a mai precizat Alexandru Nazare.

În aceste condiţii, ministrul de resort apreciază că trebuie închise din timp discuţiile privind evoluţia cheltuielilor de personal, politica salarială şi pensiile, pentru ca aceste decizii să fie reflectate într-un cadru bugetar predictibil şi sustenabil.

Totodată, potrivit lui Nazare, creşterea cheltuielilor pentru apărare şi utilizarea instrumentului SAFE trebuie integrate într-o planificare multianuală riguroasă, care să reflecte atât calendarul investiţiilor, cât şi impactul asupra deficitului, datoriei publice şi necesarului de finanţare.

„Obiectivul este să continuăm reducerea deficitului fără să sacrificăm investiţiile care susţin dezvoltarea economică şi fără să afectăm sustenabilitatea finanţării serviciilor publice esenţiale. Aceasta presupune nu doar disciplină bugetară, ci şi reforme, prioritizare şi o mai bună eficienţă a fiecărui leu cheltuit. Consolidarea fiscală trebuie să rămână credibilă inclusiv în faţa partenerilor europeni, a investitorilor şi a agenţiilor de rating. Consecvenţa în reducerea deficitului este fundamentală pentru protejarea ratingului de ţară, menţinerea accesului la finanţare şi crearea condiţiilor pentru reducerea costurilor de împrumut ale statului şi ale economiei private. România are nevoie de un buget pentru 2027 care să răspundă presiunilor reale, dar care să nu creeze noi dezechilibre. Un buget al responsabilităţii, al investiţiilor şi al continuării consolidării fiscal-bugetare. Acesta este angajamentul pe care îl susţinem în dialogul cu partenerii europeni şi pe care trebuie să îl transpunem în deciziile bugetare din perioada următoare”, a subliniat ministrul Finanţelor.