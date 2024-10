Nicolae Ciucă, la lansarea programului său prezidențial: Amenințarea pentru România are un nume - coaliția toxică PSD-AUR

Nicolae Ciucă a declarat că preşedintele are cel mai mare rang politic şi cea mai mare putere simbolică. Sursă foto: Captură video/ Facebook/ PNL

Liderul PNL Nicolae Ciucă și-a lansat miercuri programul prezidențial „România prosperă și sigură”. Acesta a declarat că valorile democratice sunt sub amenințare, iar ordinea mondială este în pericol. În România, spune el, această amenințare poartă numele coaliției toxice dintre PSD și AUR, un PSD „aurit" care facilitează influențele externe și contribuie la declinul economic al țării. Ciucă a spus că preşedintele poate unifica societatea în jurul unui pact naţional şi poate presa guvernele să se ţină de termene şi să respecte angajamentele. „Când voi fi preşedintele României, exact asta am de gând să fac” a spus el.

Niolae Ciucă a declarat în cadrul evenimentului că vine de la Pleniţa, o localitate mică din Oltenia iar până aici a străbătut un drum lung.

„Am fost soldatul, am fost ofiţerul şi am fost generalul armatei acestei ţări. Am servit cu credinţă drapelul României pe care îl port în inimă şi astăzi. Am fost apoi ministrul apărării, prim-ministru şi astăzi preşedintele Senatului. Iată, am ajuns în această seară în faţa dumneavoastră purtând pe umeri o nobilă responsabilitate care mă obligă şi mă onorează. Şi anume câştigarea preşedinţiei României”, a spus preşedintele PNL.

Ciucă a spus apoi că lumea noastră, din estul Europei, are la frontiere un război sângeros.

„O criză economică pândeşte la orizont şi s-a vorbit aici despre îngrijorările economice. Statele totalitare pun în discuţie liniştea politică şi economică a lumii libere. Rusia, China, Iranul şi Corea de Nord întreţin conflicte cu potenţial explosiv. S-au modificat marile rute de comerţ şi accesul la resurse. Economiile care dau stabilitate Occidentului se clatină. România trăieşte acest moment fierbinte al istoriei. Destinul ei atârnă de inteligenţa ei politică. Reuşita sau eşecul ei depind de capacitatea de a cântări corect prezentul, dar mai ales viitorul. Căci în acest gen de crize, statele cu viziune văd oportunităţi. În ameninţările sărăciei şi războiului, liderii cu clar viziune văd şanse pentru economie şi securitate naţională”, a spus Ciucă.

Acesta a precizat că există o ascensiune a populismului şi extremismului în Europa şi, desigur, în alte părţi ale lumii. În România, spune el, acest pericol la adresa democrației este reprezentat de „coaliţia toxică dintre PSD şi AUR”.

„Valorile democratice sunt ameninţate, ordinea mondiale este în pericol. În România această ameninţare are un nume. Coaliţia toxică dintre PSD şi AUR, un PSD aurit, de fapt, care deschide uşa influenţelor străine şi aduce declin economic ţării noastre. Este rolul nostru, cel mai mare partid liberal de dreapta, să oprim acest lucru. Am jurat să servesc şi să protejez ţara noastră, iar aceasta este cea mai bună modalitate de a o face”, a arătat Ciucă.

„Cred că putem opri această ameninţare şi să ajutăm patria noastră să crească şi să prospere. Aceasta este esenţa programului meu prezidenţial. România poate şi trebuie să transforme ameninţările în oportunităţi. Poate şi trebuie să transforme crizele în avantaje. Poate şi trebuie să transforme dificultăţile în ocazii de dezvoltare”, a completat Ciucă.

Ciucă: Preşedintele poate unifica societatea în jurul unui pact naţional

Nicolae Ciucă a declarat că preşedintele are cel mai mare rang politic şi cea mai mare putere simbolică.

„Nimeni, în afară a preşedintelui României, nu poate genera şi susţine mai eficient o viziune de dezvoltare. Nici o altă funcţie politică nu are creditul moral şi capacitatea de a împinge înainte un program naţional ambiţios şi de lungă durată. Preşedintele poate unifica societatea în jurul unui pact naţional. O poate unifica în jurul unei strategii naţionale de dezvoltare. Preşedintele poate presa guvernele să se ţină de termene şi să respecte angajamentele”, a spus Ciucă.

El a adăugat: „Când voi fi președintele României, exact asta am de gând să fac”. Candidatul PNL a subliniat necesitatea ca România să avanseze în toate domeniile: economie, societate, educație, sănătate, nivelul de trai general și prosperitate. În acest sens, guvernele trebuie să accelereze acțiunile în direcții strategice.

„Trebuie să pescuiască acolo unde sunt pești mari. Trebuie să-și favorizeze domeniile cu cel mai mare potențial”, a mai spus Ciucă.

El a specificat că programul său prezidențial se intitulează România prosperă și sigură.

„L-am creat împreună cu o echipă care crede în acest proiect de țară. România este stat membru al Uniunii Europene și al Alianței Nordatlantice. Prosperitatea și siguranța au, așadar, un punct solid de plecare. Însă, națiunea are nevoie de mai mulți bani. Societatea are nevoie de fonduri suplimentare. Educația și sănătatea necesită, de asemenea, resurse financiare mai mari. Pensionarii au nevoie de venituri mai mari. Economia are nevoie de mai mult capital. Ei bine, acești bani îi putem obține doar dacă avem siguranță, credibilitate și eficiență”, a subliniat el.

„Voi lucra zi de zi pentru a câștiga încrederea celor care nu m-au votat. Și ca să fie clar, în ceea ce privește funcția de mediere între stat și societate, voi media mereu cu convingerea că statul trebuie să servească societatea și nu invers”, a mai afirmat liderul liberal.

Nicolae Ciucă a adăugat că va fi un președinte activ, constructiv și responsabil.

„Voi comunica permanent cu oamenii și voi oferi o direcție pe marile teme de preocupare pentru români. Am spus de multe ori că doresc să fiu un președinte care muncește. Voi fi un președinte aproape de oameni și de comunitățile locale. Voi fi prezent în viața orașelor și comunelor, inclusiv în sectoarele din capitală, alături de oamenii de cultură, de profesori, de medici, de IT-iști, de ingineri, dar și alături de tehnicieni, muncitori și agricultori. Ca președinte al României, îmi voi îndeplini datoria de a păstra spiritul democratic în instituțiile statului și în mediul politic”, a subliniat el.

Conform lui Ciucă, românii își pierd încrederea în stat și în clasa politică, iar restanța în ceea ce privește încrederea românilor este întreaga clasă politică, atât nouă, cât și veche.

„Oricât s-ar pretinde unii independenți, alții rebeli antisistem, iar alții vânzători de șmecherie cu substitut pentru educație și profesie, statul este, de asemenea, dator în privința încrederii”, a mai arătat Ciucă.