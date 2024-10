Nicolae Ciucă: „Pentru mine PSD, într-o relație de colaborare viitoare, nu mai există"

Nicolae Ciuca, preşedintele PNL. Sursa foto:Hepta

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, spune că nu va mai face niciodată o coaliţie cu PSD, explicând că acest partid nu ţine cont de nimic altceva „decât de politicianism şi de îndeplinirea unui obiectiv electoral".

„Eu personal nu voi mai face niciodată o coaliţie cu PSD pentru că am intrat în politică cu sufletul deschis că putem să facem lucruri şi am acordat credit, inclusiv PSD, trecând peste toate cele despre care ne aducem aminte, ce s-a întâmplat şi ce au făcut de-a lungul timpului. Am pus umărul să facem ce aveam de făcut pentru ţară, pentru că erau momente şi încă sunt momente deosebit de dificile", spune Ciucă într-un mesaj video postat, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.



Acesta punctează că nu va mai exista relaţie de colaborare cu PSD.



„Dar, atunci când nu mai ţii cont de nimic altceva decât de politicianism şi de îndeplinirea unui obiectiv electoral, pentru mine PSD, într-o relație de colaborare viitoare, nu mai există", mai spune liderul liberalilor.

Nicolae Ciucă anunţă că nu va mai participa la nicio şedinţă de Coaliţie

Nicolae Ciucă a comentat decizia Comisiei Europene care a suspendat o parte din a treia plată din PNRR. El a subliniat că „în acest moment, deciziile politice au fost luate, iar soluția este una tehnică. Din acest motiv, el a spus că nu va mai participa la nicio şedinţă din coaliție şi că staful tehnic al liberarilor va discuta orice subiect legat de cererea de plată numărul 3. În acest context, liderul PNL a mai precizat că „trebuie să facem în aşa fel încât banii, indiferent ce penalitate ne va aplica staful de la Bruxelles, să intre în visteria statului".

„În acest moment, deciziile politice au fost luate iar soluţia este una tehnică. Motiv pentru care staful tehnic de la Partidul Naţional Liberal va discuta orice subiect legat de cererea de plată numărul 3.

”Ceea ce vă pot spune în momentul de faţă este că în calitate de premier, la vremea respectivă, conform calendarului, am avut de rezolvat ţintele şi jaloanele pentru cererile de plată 1 şi 2. S-au rezolvat, banii sunt în visterie, aproximativ 6 miliarde de euro. În momentul de faţă, pentru cererea de plată numărul 3, trebuie să facem în aşa fel încât banii, indiferent ce penalitate ne va aplica staful de la Bruxelles, să intre în visteria statului, pentru că sunt cât se poate de bineveniţi”, a spus Nicolae Ciucă, preşedintele PNL.

Comisia Europeană a anunțat oficial, marți, într-un comunicat de presă, că suspendă o parte din cererea de plată numărul 3 din PNRR. Comisia nu a precizat, însă, care este suma totală suspendată.

În acest context, Ciucă a mai subliniat că fiecare trebuie să îşi asume responsabilitatea, mai ales Guvernul şi premierul.

„În mai puţin de 3 luni de zile am rezolvat cererea de plată numărul 1 şi am avut timp să ne ocupăm şi de cererea de plată numărul 2. (..) Fiecare dintre noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea iar responsabilitatea este a guvernului şi a premierului”, a mai spus liderul PNL.