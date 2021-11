Nicolae Ciucă: ”Mergem luni la președinte cu o formulă unică de premier”

”Am finalizat toate activitățile care vizau formarea Guvernului. Suntem în măsură să mergem luni cu o propunere de premier. Am convenit să avem o propunere unică de premier. Am lucrat cele două variante, așa cum am precizat și ieri, atât cu o formulă de premier PSD, cât și una PNL.

Urmează ca până mâine dimineață să stabilim și să avem o formulă”, a declarat Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă a precizat că există două liste de ministere, în funcție de premierul desemnat.

”Urmează să le comunicăm mâine, când vom avea o decizie pe premier”, a mai spus Ciucă.

În cazul unui premier liberal, 10 ministere vor reveni PSD, inclusiv secretariatul general al Guvernului, 8 ministere la PNL și 3 la UDMR.

Dacă premierul va fi dat de PSD, atunci 10 ministere revin către PNL și secretariatul general al Guvernului, 8 ministere pentru PSD și 3 pentru UDMR.

”Transporturile, Finanțele și Secretariatul General rămân la partidul care nu are premier. (...) S-a ținut cont de ponderea fiecărui partid în parte și în felul acesta s-au purtat negocierile”, a precizat acesta.

