Două fete au mestecat snus la şcoală şi au ajuns la spital. Noul fenomen devenit tot mai popular printre adolescenţi iscă îngrijorare

Două adolescente din Italia au ajuns la spital, după ce au mestecat snus în timp ce se aflau la şcoală. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Două adolescente în vârstă de 13 ani din localitatea Ferrara, Italia au ajuns la spital, după ce au mestecat snus în timp ce se aflau la şcoală. Snusul este tutunul umed care este tot mai popular printre adolescenți. Fenomenul a stârnit îngrijorarea autorităţilor italiene care trag un semnal de alarmă în acest sens.

Snusul este un tutun măcinat fin care este plasat sub buza superioară sau inferioară pentru a elibera nicotina în mucoasa bucală. Acesta se găseşte sub formă de bile mici de pastă umedă sau asemănătoare unor pliculețe de ceai şi se împinge sub buza superioară sau inferioară, apoi se ține în gură atâta timp cât se dorește.

Cele două fete au băgat în gură pliculeţele care conțineau substanța și au început să se simtă rău, având amețeli, palpitații și greață, adică toate efectele secundare atribuite abuzului de nicotină, relatează Corriere della Sera.

Reprezentanţii şcolii au chemat imediat medicii de la ambulanţă, care au ajuns la fața locului cu două ambulanțe, și în același timp au anunțat și familiile celor două eleve. Ajunse la urgențe, fetele au fost supuse unor teste toxicologice care au rezultat negative la orice substanță stupefiantă, depistându-se totuși prezența tutunului. Cele două adolescente au fost internate pentru a primi îngrijiri medicale.

Această noua tendință mai ales în rândul adolescenţilor de a folosi snus a venit din Europa de Nord, mai precis din Suedia. Iniţial snus s-a născut ca o alternativă pentru cei care doreau să renunțe la fumat, întrucât, în ciuda faptului că are un efect stimulator similar, nu dăunează plămânilor eliberând totuși nicotină. Totuși dispozitivul este considerat cancerigen pentru oameni conform OMS. Vânzarea și livrarea acestui produs nu sunt legale, snusul fiind interzis în toată Uniunea Europeană, dar poate fi achiziționat online din Suedia și Elveția.