Consultantul lui Călin Georgescu şi-a anunţat candidatura la alegerile prezidenţiale. Cine este Anton Pisaroglu

Consultantul fostului candidat pro-rus, Călin Georgescu, şi-a anunţat candidatura la alegerile prezidenţiale din acest an într-un videoclip postat pe TikTok. Anton Pisaroglu a lucrat în campaniile pentru Viorica Dăncilă, George Simion şi Nicuşor Dan, spune el.

După decizia Curţii Constituţionale de a respinge contestaţiile formulate împotriva invalidării candidaturii lui Călin Georgescu pentru prezidenţialele de anul acesta, consilierul său, Anton Pisaroglu şi-a anunţat propria candidatură pe TikTok.

"Numele meu este Anton. Sunt strateg politic internațional. Am reprezentat România la cel mai înalt nivel. Am fost la masa liderilor mondiali, acolo unde actualii noștri conducători se milogesc să intre. [...] Vă propun să câștigăm această competiție, oricât de falsificată ar fi, doar pentru a putea reda poporului o competiție reală. Pentru că, din nou, nu este vorba despre Călin Georgescu. Este vorba despre recâștigarea încrederei în democrație. Dar foarte important este și despre repararea imaginii României la nivel internațional. Astăzi, întreaga lume ne privește ca pe o țară defectă. Până mai ieri eram irrelevanţi pe scena globală. Acum suntem un contraexemplu", este o parte din mesajul acestuia postat pe TikTok.

Acesta spune că înţelege "perfect jocul global" şi susţine că publicaţii mondiale, precum Politico sau Forbes, îi cer sfaturi.

"Dar sunt un om care înțelege perfect jocul global. Publicații internaționale, precum Politico sau Forbes, îmi cer sfatul. Sunt chemat ca speaker la evenimente de leadership global. Am lucrat în zeci de campanii internaționale, dar foarte important și pentru politici în România", a adăugat acesta.

Acesta a fost alături în campania pentru Viorica Dăncilă, George Simion şi chiar şi în a lui Nicuşor Dan.

"În 2019 am coordonat campania Vioricăi Dăncilă, o femeie care a fost extrem de urât tratată, pe nedrept, fiind mult mai pregătită din toate punctele de vedere decât Iohannis sau Ciolacu. În 2020 am lucrat cu George Simeon pentru a întări aur în Parlamentul European. George Simeon are o energie extraordinară. Total opus, mai târziu, în 2020, am fost alături de echipa lui Nicușor Dan în securizarea victoriei istorice de la capitală".

Acesta aminteşte şi de primele opt luni în care i-a fost alături fostului candidat pro-rus la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu.

"În primele 8 luni ale lui Călin Georgescu în România i-am fost alături. L-am ajutat să pună bazele puternicei mișcări de azi. Nu sunt de acord cu toate părerile politice ale domnului Georgescu, dar este absolut normal ca doi oameni să poată colabora chiar dacă au păreri diferite. Într-un final sunt total apolitic, dar un cunoscător", spune Anton.

Ba mai mult, acesta înşiruie mai multe nume cunoscute cu care s-a întâlnit, printre care şi Papa Francisc sau Emmanuel Macron.

"Am avut sesiuni de lucru și colaborări cu cei mai influenți actori politici internaționali. Președintele Franței m-a invitat în nume propriu la ziua națională, fiind singurul român invitat. Papa Francisc m-a primit în audienţă pentru a discuta probleme esenţiale! Președinți din Africa mă caută pentru parteneriate strategice cu România", spune acesta.

Anton Pisaroglu spune că a strâns deja aproape 100.000 de semnături, îndemnând oamenii să semneze în continuare, deoarece "împreună putem ajunge la 200.000", spune acesta.

"Cu ajutorul unora dintre voi am strâns deja aproape 100.000 de semnături. Împreună putem ajunge la 200.000, chiar dacă mai avem doar câteva zile. Împreună putem salva democrația".