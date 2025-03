Proiectele care vor crește producția de energie a României. Drumul spre independența energetică

Miniștrii și companiile din domeniu au dat asigurări că în următorii ani vor crește capacitățile de producție. Foto: Getty Images

România încearcă să-și mărească capacitatea de producție a energiei electrice pe toate palierele, în contextul discuțiilor tot mai dese despre independență și securitate energetică. Soluțiile pentru energia regenerabilă cât și neregenerabilă au fost dezbătute de principalii actori în domeniu și de oficialii români la conferința națională RO 3.0 „RECHARGE THE POWER 2025 – Energie, Bunăstare, Dezvoltare, Sustenabilitate”, organizată de Antena 3 CNN. Țara noastră este deja un jucător important în regiune în ceea ce privește energia electrică și gazele naturale, iar noile proiecte, precum Neptun Deep, vor contribui la creșterea independenței energetice.

România joacă un rol esențial în sectorul energetic și al gazelor naturale în regiune. Un mare avantaj este mixul energetic diversificat, atât cu surse regenerabile, cât și neregenerabile. Prezenți la conferință, miniștrii și companiile din domeniu au dat asigurări că în următorii ani vor crește capacitățile de producție.

”Marcăm câteva premiere, una dintre ele fiind hidrocentrala de la Răstolița, despre care noi am mai discutat și care are toate șansele să fie prima hidrocentrală începută înainte de 1989 și care se va termina anul acesta. 30 de megawați din PNRR. Noi am avut o țintă de 950 de megawați solar-eolian și deja sunt puse în funcțiune sau în teste capacități de peste 500 de megawați.

Neptun Deep e un proiect foarte important pentru țară, înseamnă înlocuirea dependenței față de Federația Rusă”, a explicat Ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

Iar după modelul altor state din Uniunea Europeană și nu numai, România ar putea apela și la instalații care produc electricitate din deșeuri.

”Deșeurile, și în special gunoiul gospodăresc și menajer, sunt o resursă uriașă în lume în legătură cu energia. Avem peste 5 milioane de tone pe an, 5-7 milioane, cu ce să mai aruncă pe malul râurilor, deșeuri care pot fi transformate în energie”, a spus și Ilie Ionel Ciuclea, Președintele Asociației Române de Salubritate și pentru Managementul Deșeurilor.

”Să avem energie suficientă, să avem energie sigură și accesibilă, dar în același timp să ne gândim și la generațiile următoare. Iar acest lucru se poate face. Ne interesează, înainte de toate, securitatea energetică a României. Anul acesta ne propunem să fim la fel de ambițioși în ceea ce privește Casa Verde-panouri fotovoltaice. În urmă cu o săptămână am mai publicat încă 10.000 de beneficiari”, susține și Mircea Fechet, Ministrul Mediului, Apelor si Pădurilor.

”Eu cred că suntem deja un jucător important în regiune. Am început să facem asta, să urmărim proiectele de importanță națională, cele declarate, și ministerul să ofere sprijin în timp real beneficiarilor și dezvoltatorilor, în așa fel încât să evităm situațiile de criză”, a concluzionat și Sorin Elisei, Director General, Ministerul Energiei

România își propune să depășească cota de 30% a energiei regenerabile în mixul energetic până în 2030.