Nicolae Ciucă vrea să discute cu Nicușor Dan pentru ca în București să existe un bazin de înot pentru olimpici

David Popovici a criticat lipsa de infrastructură pentru sportivi. Sursa foto: Hepta/ Abaca Press

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat joi că este nevoie să existe o coordonare între autorităţile guvernamentale şi cele locale, pentru mai multe investiţii în infrastructura sportivă.



"Cu David Popovici am discutat personal după ce a dobândit titlul de campion mondial, eram premier şi aş dori să vă aduceţi aminte că atunci am luat o decizie prin care am mărit recompensa în bani pentru astfel de titluri. Există în momentul de faţă un program în derulare la nivelul COSR. Am fost şi am văzut baza de antrenament a COSR, programul este în derulare. Este nevoie să existe o coordonare între autorităţile guvernamentale şi cele locale, pentru a putea să investim mai mult în infrastructura sportivă. Sunt o serie întreagă de săli de sport care se construiesc în mai multe judeţe din ţară", a spus Ciucă, la sediul partidului, cu privire la declaraţia manifest a sportivului David Popovici.



El a admis că în Bucureşti nu există un bazin de înot care să îndeplinească cerinţele şi nici o sală polivalentă.



"Cred că Bucureştiul merită mai mult şi putem să discutăm acest lucru cu domnul primar, astfel încât să trecem pe lista de priorităţi dezvoltarea unor astfel de proiecte de infrastructură", a mai spus Nicolae Ciucă.



El l-a felicitat pe sportivul David Popovici pentru performanţa obţinută la Jocurile Olimpice de la Paris.



Înotătorul David Popovici a declarat, miercuri noaptea, că ar vrea ca medaliile sale de aur şi bronz cucerite la Jocurile Olimpice de la Paris să aducă mai multe investiţii în săli de sport.



El a explicat că nu este normal să se sufoce la antrenamentele pe care le efectuează la bazinul din Complexul "Lia Manoliu" pe timpul iernii, când este acoperit cu un balon.



"Aceste medalii aş vrea să însemne mai multă atenţie pentru sport, nu neapărat pentru înot, ci către sport în general. Pentru că fără sport nu prea avem cum să evoluăm atât de mult. Sunt destul de multe probleme la noi în ţară, dar faptul că se investeşte atât de puţin în sport este una dintre ele. Sportul poate fi unul dintre cei mai buni ambasadori ai ţării. Şi nu este de ajuns doar să vorbesc despre asta, pentru că sunt în lumina reflectoarelor şi toată lumea mă ascultă, pentru că oamenii de la conducere ştiu treaba asta, ci trebuie să punem şi presiune. OK, e campion olimpic, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice, dar eu în timpul iernii, când e frig, la 'Lia Manoliu' se pune un balon în care în trei minute te sufoci. Eh, noi acolo ne antrenăm, pentru că acela e bazinul din interior de la 'Lia Manoliu'... Sunt promisiuni de atâta timp, de atâţia ani, cum e şi cu patinoarul acela, cum sunt şi alte bazine, şi alte arene. Avem destule stadioane, dar bazine, săli pentru sporturi, mai greu", a menţionat el.



Dublul medaliat de la Paris a subliniat că România trebuie să investească mai mult în sport, pentru a se prezenta cu un lot mai numeros la Jocurile Olimpice.



"Şi mi-ar plăcea să avem mai mulţi calificaţi la Jocurile Olimpice în primul rând. Să avem mai mulţi sportivi, după care finalişti olimpici, medaliaţi, cine ştie. Acum am venit trei oameni calificaţi la Jocurile Olimpice cu înotul. Mă uit şi sunt cumva invidios pe delegaţiile ţărilor care au mai puţin locuitori decât noi şi sunt o tonă de inşi. Mi-ar plăcea şi mie, ne-ar plăcea tuturor. De ce să nu avem mai mulţi olimpici? Ar trebui investit mai mult în sport şi investit cu cap, chiar trebuie să facem ceva şi eu îmi voi face partea. Nu ştiu în momentul ăsta ce înseamnă asta, dar voi avea tot timpul să mă gândesc şi asta este o misiune mult mai importantă pentru mine şi pentru sport, decât să înot patru lungimi de bazin şi să bag mâna în faţă şi să iau aur. Da, e impresionant, tare, ne-am distrat, ne-am bucurat, dar nu e vorba despre asta. Este vorba despre a face o diferenţă şi eu voi face tot posibilul", a precizat Popovici.