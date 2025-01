Nicușor Dan, după ce Crin Antonescu s-a „suspendat” din cursa pentru Cotroceni: Nu poți cere validarea de la Crăciun la Revelion

Nicuşor Dan a afirmat că anunţul făcut de Crin Antonescu prin care îşi suspendă candidatura la Preşedinţie din partea Coaliţiei de guvernare este „nerezonabil”. FOTO: INQUAM PHOTOS - Pană Tudor

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale din 2025, a afirmat că anunţul făcut de Crin Antonescu prin care îşi suspendă candidatura la Preşedinţie din partea Coaliţiei de guvernare este „nerezonabil” deoarece în conducerile acestor partide se află oameni implicaţi în administraţie, care au de încheiat situaţiile de final de an, de făcut bugetele şi nu le poţi cere acestora să îţi valideze candidatura de la Crăciun până la Revelion.

”Organele de conducere ale partidelor sunt compuse din oameni, majoritatea implicaţi în administraţie ca primari, preşedinţi de consilii judeţene, miniştri. Toţi au de încheiat situaţiile de final de an, de făcut bugetele. Nu poţi să le ceri acestor oameni să-ţi valideze candidatura de la Crăciun până la Revelion, e nerezonabil”, a declarat Nicuşor Dan, sâmbătă, pentru G4Media.

Primarul Capitalei a mai afirmat că i-ar plăcea să aibă susţinerea partidelor pro-occidentale în cursa prezidenţială.

”Eu am făcut anunţ de candidatură, am spus de atunci că mi-ar plăcea să am susţinerea partidelor pro-occidentale, mai departe e decizia fiecărui partid. Eu o voi respecta”, a adăugat Nicuşor Dan.

El a mai afirmat că pentru democraţie trebuie lămurit ce s-a întâmplat în turul întâi al alegerilor prezidenţiale.

”Trebui să lămurim însă ce s-a întâmplat la 24 noiembrie, în turul 1 al alegerilor prezidenţiale. Eu voi candida în orice condiţie, dar pentru democraţie e important să lămurim ce s-a întâmplat, altfel încrederea în democraţie se pierde”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Crin Antonescu, fostul președinte al PNL, a declarat sâmbătă seara la Antena 3 CNN că și-a suspendat candidatura la alegerile prezidențiale, invocând incertitudinea legată de stabilirea unei date exacte pentru scrutin. Antonescu a i-a informat pe liderii Ilie Bolojan și Kelemen Hunor despre decizia sa, dar a precizat că nu a discutat direct cu Marcel Ciolacu. Fostul lider liberal critică lipsa de comunicare din partea Guvernului și a Coaliției în ceea ce privește organizarea alegerilor și afirmă că nu a pus condiții pentru candidatura sa, subliniind importanța clarității și seriozității în procesul politic.