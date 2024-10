Nicuşor Dan nu vrea o Capitală fără sectoare. "Nu este momentul, eu vreau să am mai mulţi bani. Poate în 2028"

Primarul Nicuşor Dan intenţionează să repare mai mulţi kilometri de reţea de termoficare. Sursă foto: Hepta

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a susţinut, joi, că nu este momentul unei dezbateri privind desfiinţarea sectoarelor. Chestiunile "urgente" pentru acesta sunt modul de împărţire a banilor şi cine eliberează autorizaţiile de construire în Bucureşti, conform Agerpres.



"Este o dezbatere pe care trebuie să o avem - eu am în faţă un mandat de patru ani, în acest mandat de patru ani, eu vreau să am mai mulţi bani, ca să putem să rezolvăm problemele bucureştenilor. Şi vreau să dau autorizaţii de construire, ca să nu mai nenorocim traficul. În aceşti patru ani, nu putem pune în discuţie dispariţia unor sectoare, pentru care există primari şi consilieri locali aleşi. Discuţia asta este pentru 2028, eventual. Eu vreau să avem o discuţie pentru 2025. (Desfiinţarea sectoarelor) este o dezbatere pe care noi, ca societate, trebuie să o avem", a susţinut primarul general.



Potrivit lui Nicuşor Dan, ritmul de eliberare a autorizaţiilor de construire s-a accelerat, ajungând la o medie de patru luni, comparativ cu şapte luni, în mandatul 2016 - 2020.



"Merge mai repede (procesul de eliberare a autorizaţiilor) decât mergea în mandatul 2016 - 2020. Atunci media era şapte luni, acum este de patru luni. E un fenomen general în România cu acest termen de 30 de zile. Şi mai este un factor obiectiv: nişte oameni care erau învăţaţi cu şmecheria au plecat ei singuri şi nu am putut să angajăm, pentru că, inclusiv în momentul în care vorbim, nu avem voie să angajăm, pentru că e în funcţie ordonanţa austerităţii", a explicat el.



Nicuşor Dan a menţionat şi cum s-ar împărţiţi banii, în cazul în care Consiliul General va aproba repartizarea între PMB şi Primăriile de sector a impozitelor pe venit şi a taxelor şi impozitelor locale colectate de la bucureşteni.



"Consiliul General, când face bugetul, primeşte solicitări de la Administraţia Spitalelor, de la ALPAB, de al Administraţia Străzilor, de la Direcţia de Investiţii, le evaluează pe toate şi împarte banii într-o parte şi în alta, cum consideră de cuviinţă. Acelaşi lucru (va fi şi în cazul modificării modului de împărţire a banilor - n.r.) numai că vorbim de toate instituţiile de la toate cel şapte primării", a spus el.



Preşedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat, joi, că i-a anunţat, deja, pe consilierii municipali social-democraţi să voteze pentru organizarea referendumului propus de primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, subliniind că el crede în continuare în descentralizare.



"Am anunţat deja consilierii generali ai Partidului Social Democrat, vor vota pentru acest exerciţiu democratic. Întotdeauna orice exerciţiu democratic este binevenit", a afirmat Ciolacu.



El a menţionat că nu trebuie să fie sau nu de acord cu tema propusă. "Părerea mea este că ar fi putut întreba mai simplu: desfiinţăm Primăriile de sector sau nu le desfiinţăm? Şi atunci toată lumea înţelegea mult mai bine acest demers. (...) Eu n-o să votez în Bucureşti, pentru că nu am buletin de Bucureşti ", a susţinut Ciolacu.