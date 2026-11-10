O companie grecească va investi 1,3 miliarde de euro în energie regenerabilă în România până în 2030. Anunțul făcut de Intotero

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Un grup energetic grecesc va investi 1,3 miliarde de euro în energie regenerabilă în România până în 2030. Anunțul a fost făcut, marți, de ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Natalia Intotero. Ea spune că țara are nevoie de investiții, de mai multă energie produsă pe plan intern și de soluții care să ducă la scăderea facturilor plătite de oameni, notează Agerpres.

Ministrul a participat luni seară la lansarea oficială în România a HELLENiQ Renewables, divizia de energie verde a HELLENiQ ENERGY, unul dintre cele mai mari grupuri energetice din Grecia. La eveniment a fost prezent și directorul general al companiei, Andreas Shiamishis.

„România are nevoie de investiţii, de mai multă energie produsă în ţară şi de soluţii care să contribuie la reducerea costurilor pentru cetăţeni! Aseară, am participat la lansarea oficială a HELLENiQ Renewables în România, alături de Andreas Shiamishis, CEO al HELLENiQ ENERGY, unul dintre cele mai importante grupuri energetice din Grecia”, a scris Intotero pe Facebook.

Investiția ar aduce noi locuri de muncă și ar reduce dependența României de energia importată, susține aceasta.

„1,3 miliarde de euro până în 2030, investiţii anunţate pentru dezvoltarea energiei regenerabile în ţara noastră. O veste bună pentru economia României, pentru noi locuri de muncă şi pentru consolidarea independenţei energetice! Ca ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, susţin investiţiile care aduc dezvoltare economică, dar şi respect pentru natură şi biodiversitate. Avem nevoie de energie curată, de investiţii responsabile şi de rezultate concrete pentru oameni! Mă bucur că parteneriatul dintre România şi Grecia se consolidează prin proiecte de asemenea anvergură”, a mai transmis ministrul.