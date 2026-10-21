PACE rămâne fără grup parlamentar la Senat

<1 minut de citit Publicat la 16:51 21 Oct 2026 Modificat la 17:01 21 Oct 2026

Membri ai grupului parlamentar PACE-Întâi România, la consultările de la Cotroceni. Foto: Agerpres

Grupul parlamentar PACE - Întâi România rămâne desființat, întrucât cererea de reînființare a acestuia nu a fost semnată decât de cinci din cel puțin șapte senatori, număr minim necesar constituirii, informează Agerpres.

Potrivit unor surse parlamentare, senatorii Rodica Cușnir și Cristian Rusu nu au mai semnat solicitarea de reconstituire a grupului.

Grupul s-a desființat miercuri, după plecarea senatoarei Nadia Cerva (fost lider PACE).

Biroul permanent urma să analizeze o cerere de reînființare, întrucât senatorul Dumitru Manea (SOS România), prin afiliere, a încercat să refacă numărul minim de membri (șapte) pentru existența acestui grup în Senat.

În urma desființării grupului, plenul Senatul a votat vacantarea postului de chestor în Biroul permanent deținut până miercuri de Ninel Peia, membru al acestui grup, cu 47 voturi 'pentru', 6 împotrivă și 32 de abțineri.