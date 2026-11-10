Parlamentarii români vor învăța să folosească inteligența artificială. Experți ONU vin la București pentru a-i instrui

2 minute de citit Publicat la 13:03 10 Noi 2026 Modificat la 13:03 10 Noi 2026

Ședința în plen a Camerei Deputaților din data de 2 noiembrie 2026. sursa foto: Agerpres

Parlamentul României găzduiește, în perioada 10-12 noiembrie, un program de formare în domeniul inteligenței artificiale, organizat cu sprijinul Organizației Națiunilor Unite (ONU), prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP). Inițiativa îi aparține deputatului PNL Andrei Baciu, care spune că proiectul a fost pregătit în ultimele șase luni, în urma unor discuții cu reprezentanții organizației internaționale, potrivit unui comunicat.

Programul urmărește să îi ajute pe parlamentari și pe angajații instituției să înțeleagă transformările generate de inteligența artificială și implicațiile acestora asupra procesului legislativ și funcționării instituțiilor publice.

Cum a fost inițiat parteneriatul cu ONU

Deputatul Andrei Baciu a declarat că a început demersurile pentru organizarea programului în urmă cu aproximativ șase luni, în cadrul unor discuții purtate cu reprezentanții ONU la New York și Geneva.

"Este un proiect pe care l-am iniţiat în urmă cu aproximativ şase luni şi pentru a cărui concretizare am purtat discuţii şi am făcut demersuri directe la nivelul leadershipului ONU, la New York şi Geneva.

Ideea a pornit de la o nevoie concretă: Parlamentul României trebuie să fie pregătit să înţeleagă transformările generate de inteligenţa artificială şi să aibă capacitatea de a lua decizii legislative informate într-un domeniu care evoluează foarte rapid.

Am propus acest program în cadrul discuţiilor de la sediul central al ONU din New York, iar în această vară am reuşit să confirm proiectul în urma întâlnirilor de la Geneva.

Ulterior, am lucrat împreună cu reprezentanţii UNDP şi cu echipele Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a transforma această iniţiativă într-un program concret, dedicat parlamentarilor şi personalului parlamentar", a declarat deputatul Andrei Baciu.

Potrivit acestuia, proiectul a fost confirmat în urma întâlnirilor de la Geneva din această vară. Ulterior, reprezentanții UNDP au colaborat cu echipele Camerei Deputaților și Senatului pentru organizarea programului de formare.

Doi experți internaționali susțin sesiunile de pregătire

Programul este susținut de doi specialiști ai UNDP, care au venit la București din New York și Singapore:

Aleida Ferreyra, responsabilă la nivel global pentru domeniul instituțiilor și proceselor democratice în era digitală (UNDP Global Lead, Democratic Institutions and Processes in a Digital Era), New York;

Jayant Narayan, coordonator pentru domeniile digital, inteligență artificială și inovare în cadrul UNDP Global Centre for Technology, Innovation and Sustainable Development, Singapore.

De la dezinformare și deepfake la securitate cibernetică

Andrei Baciu consideră că pregătirea parlamentarilor în domeniul inteligenței artificiale este necesară în condițiile în care tehnologia influențează deja economia, piața muncii, educația, sănătatea și activitatea instituțiilor publice.

Deputatul a atras atenția și asupra riscurilor asociate dezvoltării rapide a acestor tehnologii, printre care dezinformarea, manipularea prin deepfake, protecția datelor și securitatea cibernetică.

"Consider că această pregătire este esenţială. Inteligenţa artificială nu mai este o tehnologie a viitorului, ci o realitate care influenţează deja viaţa cetăţenilor, economia, piaţa muncii, educaţia, sănătatea şi funcţionarea instituţiilor publice.

În acelaşi timp, apar provocări majore legate de dezinformare, manipularea prin deepfake, protecţia datelor, securitatea cibernetică şi respectarea drepturilor fundamentale. Toate acestea au implicaţii directe asupra democraţiei, securităţii naţionale şi procesului legislativ.

Ca legiuitori, avem responsabilitatea să înţelegem aceste schimbări şi să fim capabili să construim un cadru legislativ adaptat noilor realităţi. Nu putem reglementa eficient o tehnologie pe care nu o înţelegem. Mă bucur că am reuşit să aduc acest program în Parlamentul României şi că putem beneficia de expertiza unor specialişti internaţionali de prim rang.

Este un prim pas dintr-un demers mai amplu prin care îmi propun să aduc inteligenţa artificială în centrul dezbaterilor parlamentare şi să susţin dezvoltarea capacităţii instituţionale în acest domeniu", a explicat Andrei Baciu.

Potrivit calendarului anunțat, prima zi a programului, 10 noiembrie, este dedicată membrilor Parlamentului. Sesiunile din 11 și 12 noiembrie sunt destinate personalului parlamentar.