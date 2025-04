Ponta s-a răzgândit și spune că nu i-a inundat casa lui Dinescu în 2014: Am verificat acum

Victor Ponta a precizat că nicio gospodărie nu a fost afectată, nici măcar casa domnului Dinescu / FOTO: Inquam Photos/ George Călin

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale din mai, a reacționat după ce declarațiile sale despre inundațiile din 2014 și ajutorul oferit Serbiei au stârnit controverse în spațiul public. El a precizat că a făcut ceva ce ar face orice român și creștin. „Avem o datorie istorică față de vecinii noștri”, spune acesta.

Victor Ponta a mai precizat că nicio gospodărie nu a fost afectată, nici măcar casa domnului Dinescu, după ce scriitorul a spus că îl va da în judecată și îi va cere despăgubiri morale în valoare de 1 milion de euro.

„Vreau să explic poporului român. Asta înseamnă să fii un lider de criză. În 2014, am avut grijă de români și de proprietățile românilor, niciun român nu a fost în pericol în zona Dunării. Nicio gospodărie nu a fost afectată, nici măcar casa domnului Dinescu, am verificat acum. În schimb, am fost crescut să pun viața întotdeauna pe primul loc întotdeauna oricărui bun. Și când viețile unor oameni, vecinii noștri, prietenii noștri din Serbia au fost în pericol, am făcut ceea ce ar face orice român, orice creștin. Am sărit să-i ajutăm.

Sunt foarte mândru că România a fost alături de Serbia în acele momente cumplite când atâtea vieți omenești au fost pierdute și când multe alte vieți au fost salvate cu ajutorul nostru, al românilor. Avem o datorie istorică față de vecinii noștri și sunt mândru că sunt român, aș face același lucru din nou și voi face din nou ca președinte al României”, a transmis Victor Ponta, pe pagina de Facebook.

Inițial, în prima declarație, Ponta a spus că în 2014, când ar fi cerut să fie inundate sate din România ca să nu se inunde Belgrad, printre casele afectate a fost și cea a lui Mircea Dinescu.

„Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci și de aia, și-acuma nu mă cheamă să-nvârt și eu un ciolan, că el e întotdeauna cu ciolanul…

dar i-am dat despăgubiri, stai liniștit că i-am dat mai mult decât făcea coșmelia lui de la Cetate. Băi, e Belgradul!”, spunea Victor Ponta.

Ce a declarat Victor Ponta

Victor Ponta a povestit cum a „dat ordin peste structurile românești să deschidă Porțile De Fier și în felul ăsta nu s-a inundat Belgrad.”

El a explicat și de ce autoritățile din România nu voiau să facă asta: „pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat, am vorbit cu ISU, am mutat oamenii repede, am dat despăgubiri, nu ați aflat nimic, voi, presa”.

„I-am chemat la doișpe noaptea, era într-o vineri noaptea, i-am chemat deci la Guvern pe toți, dimineață la cinci au fost jandarmii și ISU în satele românești de pe Clisură… Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci și de-aia și acum nu mă mai cheamă măcar la un ciolan… Că el întotdeauna e cu ciolanul. Dar i-am dat despăgubiri, i-am dat mai mult decât făcea coșmelia lui de la Cetate. (...)

Nu a ştiut nimeni cum a fost chestia asta cu cetăţenia. A fost un lucru pentru care voi fi mândru toată viaţa. În 2014, Vucic a devenit prim-ministru, eu eram deja de doi ani. Şi Serbia a avut cele mai mari inundaţii din istoria lor”, a declarat Ponta pentru EVZ.