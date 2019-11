Președintele AEP: Votul prin corespondență, un eșec

Președinte AEP afirmă că votul prin corespondență este un eșec: doar 41.000 de persoane și-au manifestat interesul de a vota în acest mod.

Florin Mituleţu-Buică cred că vor mai fi cozi la secțiile de votare din străinătate, chiar dacă procesul electoral se întinde pe 3 zilei.

"Nu sunt mulțumit de votul prin corespondență. Credeam că votul prin corespondență are un succes - a fost un eșec. Indiferent de cât de mult am informat noi cetățenii, indiferent de câte deplasări am făcut acolo, în străinătate, de a informa cetățenii, 41.000 de cereri nu sunt mulțumitoare.

La acest moment deja 17.000 de voturi s-au întors, suntem într-un proces continuu, dar nu este satisfăcător", a spus Florin Mituleţu-Buică.