Primarul Daniel Florea: „Cu Viorica Dăncilă avem șanse reale să câștigăm prezidențialele”

Preşedintele PSD Sector 5, Daniel Florea, a declarat marţi că premierul Viorica Dăncilă este un candidat ''redutabil'' pentru alegerile prezidenţiale şi, faţă de Gabriela Firea, are o susţinere mai largă în rândul membrilor de partid şi al conducătorilor de organizaţii.



"Cred că avem înţelepciunea astăzi să alegem un candidat care să poată să fie susţinut de tot partidul şi care să poată să rezolve conflictele care au existat în interior şi care să dea senzaţia de echilibru şi de forţă şi să şi demonstrăm asta în campanie. Cred, într-adevăr, că doamna Dăncilă este un candidat redutabil şi sunt convins că, nu numai că vom intra în turul 2, dar avem şanse reale să câştigăm prezidenţialele", a susţinut Daniel Florea.



Întrebat ce are în plus Viorica Dăncilă faţă de Gabriela Firea, el a răspuns: "Cred că are o susţinere mai largă în rândul membrilor de partid şi al conducătorilor de organizaţii şi cred că doamna Firea are înţelepciunea necesară să înţeleagă că conflictele trebuie să fie rezolvate în interior".



"Cred că nu mai există în acest moment conflicte nici în organizaţia de Bucureşti, nici în PSD la nivel naţional şi cred că vom putea să ieşim cu un asemenea punct de vedere cât mai repede, fie după BPN, fie după CEx, dar sunt convins că nu vor fi dispute interne în aceste două şedinţe", a afirmat Florea.

