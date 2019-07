Gabriela Firea, la finalul CExN: „M-am retras pentru că e importantă opinia colegilor din organizaţii. O susţin pe Dăncilă”

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepreşedinte PSD, a declarat marţi, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional, că s-a retras din competiţia internă pentru desemnarea candidatului formaţiunii la Preşedinţie în momentul în care a văzut opinia liderilor de organizaţii, anunţând că o va susţine pe premierul Viorica Dăncilă în campania electorală.



"Aşa cum am spus şi la intrarea în şedinţa Biroului Permanent şi a CEx, cred şi mi se pare normal ca făcând parte dintr-un partid democratic în care este liberă exprimarea şi avem cu toţii toleranţă pentru opiniile colegilor noştri - am participat la o competiţie preliminară pentru desemnarea candidatului PSD la alegerile prezidenţiale. Am fost mai mulţi în această cursă preliminară, printre care şi eu. Am venit în faţa colegilor din Biroul Permanent şi le-am cerut opinia şi, având în vedere că în ceea ce mă priveşte nu s-a creat acea masă critică de susţinere pentru că majoritatea colegilor mei consideră că preşedintele partidului trebuie să fie cel care ne reprezintă la această competiţie, mi s-a părut normal ca în faţa colegilor din Biroul Permanent să anunţ că este importantă opinia lor pentru mine şi că mă retrag din această cursă, care oricum avea final aşteptat", a afirmat Firea.



Ea a adăugat că o va susţine pe Viorica Dăncilă.



"Da. Şi mi se pare normal ca, începând de astăzi, la finalul acestei competiţii preliminare, să punem punct acestei dezbateri şi fiecare coleg să facă campanie electorală şi să susţină candidatul acestei formaţiuni politice. Dacă nu suntem de acord înseamnă că ne plasăm în afara partidului şi nu ne ţine nimeni cu forţa", a adăugat Gabriela Firea.