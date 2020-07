Rareș Bogdan dezvăluie câte teste COVID-19 se fac, de fapt, în România. Cifre incredibile!

Prim vicepreședintele PNL spune că dublarea numărului de infectări este consecința incitării și inconștienței unor politicini care au îndemnat populația să nu respecte măsurile de distanțare socială.

"PSD și liderii săi încearcă să arunce spre PNL vina unei gestionări precare a situației, ceea ce este fals. PNL, Guvernul, Președintele au gestionat excepțional situația de pandemie, de criză medicală începând cu 10 martie până în data de 10 iunie, adică în momentul în care am avut prima hotărâre a CCR. În acea perioadă, România a trecut mult mai ușor prin pandemie decât țări cu un sistem medical extrem de bine pus la punct. Ce se întâmplă acum e că vom asista la atacuri în cascadă împotriva Guvernului, Președintelui și a liderilor PNL.

În urmă cu o lună jumătate am făcut 8 mii de teste și aveam 190-200 de cazuri, iar acum câteva zile am făcut 8 mii de teste și am avut 400 de cazuri. Deci e o dublare a acestei situații din cauza incitării și a inconștienței unor politicieni care au îndemnat populația să nu respecte măsurile și să creadă tot felul de fake news-uri. Cu toate astea, oamenii trebuie să înțeleagă că masca nu e obligatorie doar în România, ci și în Italia și în Germania și în Belgia.

Vectorii anti-COVID sau anti-guvernamentali vin să ne spună că în unele țări nu se poartă mască, dar sistemul sanitar de acolo este un sistem care va face față unei eventuale situații de infectare în masă. La noi, sistemul medical ține doar de dedicația medicilor, nu de infrastructura medicală.

Rareș Bogdan: Noua realitate în Romînia este distanțarea, purtarea măștii și dezinfectarea

Sistemul medical românesc e precar. Așadar, eu invit românii să respecte regulile de distanțare, să poartă mască, să țină cont de toate reglementările și sfaturile medicilor, epidemiologilor și specialiștilor și să nu creadă în acești profeți mincinoși care zic că nu există COVID, că nu trebuie să purtăm mască, că ne putem îmbrățișa fără nicio problemă. Trebuie să ne continuăm viața, dar trebuie să ținem cont de noua realitate. Noua realitate vorbește de distanțare, de mască, de dezinfectare și ne obligă să avem un altfel de comportament decât în urmă cu 6 luni", a spus Rareş Bogdan.